北醫大最新研究／吸菸代價 男少活2年、女少賺185萬

台北醫學大學副教授羅偉成（左）研究團隊發現，吸菸除了危害健康，更持續侵蝕整體社會經濟。（北醫大提供）

吸菸不只危害健康，還可能讓人「少活又少賺」。台北醫學大學公共衛生學院最新研究發現，吸菸者不僅壽命較短，也會因疾病、工作效率下降及提早退出職場，造成經濟損失。男性吸菸者平均壽命較未吸菸者少約二年，女性少約一．四年；若以終生收入估算，女性吸菸者一生平均少賺約一八五萬。

此項研究由北醫大公共衛生學系副教授羅偉成率團隊進行，分析超過二十一萬名台灣成年人長期追蹤資料，並結合健保、死亡登記及勞動收入數據，估算吸菸對「終生生產力損失」的影響，成果已發表於國際期刊《Public Health》。

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生產力年損1300億

研究指出，男性吸菸者平均一生薪資較未吸菸者少四萬五千五百七十二美元，約合台幣一三五萬元；女性損失更高，達六萬一千五百五十二美元，約合台幣一八五萬元。整體而言，台灣每年因吸菸造成的生產力損失高達四十六億美元，約台幣一千三百餘億元，占國內生產毛額〇．六％。

羅偉成表示，研究除早逝造成的損失外，也納入疾病導致的缺勤、工作效率下降及提早退休等因素，顯示吸菸對個人與整體社會經濟都有長期衝擊。

台北醫學大學附設醫院家庭醫學科醫師陳宥達表示，北醫附醫去年戒菸門診共治療一二二人、三三四七人次，近八成為男性，以五十三至五十七歲最多，許多人都是出現慢性咳嗽、高血壓甚至中風後，才驚覺菸害影響；目前院方提供戒菸門診、藥物及衛教服務，多數人在戒菸二至四週後，咳嗽、氣喘及睡眠品質都明顯改善。

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