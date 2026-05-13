淡江大橋通車首日 行人大讚友善、機車飆仔被開4張罰單

淡江大橋單邊橋面人行道、自行車道寬度達5公尺，非常寬敞，還有行人長椅，行人和自行車騎士都稱讚。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋在昨天上午十一時卅分通車，新北市淡水端、八里端汽機車和行人一起上橋。記者實際從淡水往返八里兩端，檢視行人和自行車道、機車專用道以及快車道等，行人幾乎一面倒稱讚橋面很友善行人，但有機車騎士停在車道上拍照，因車道狹窄，堵住後方騎士。

淡江大橋主橋段全長九二〇公尺，有設人行道、自行車道、快車道和公車專用道，並預留輕軌空間。淡江大橋昨天中午通車後，湧入許多汽機車和行人，加上車輛下橋後的紅綠燈時相管制，一度造成橋上車輛壅塞。

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昨天下午三時半統計，通過短短四個小時，南下汽車七三二四輛、北上七四七八輛；南下機車六八四三輛、北上六八〇四輛。

淡江大橋的兩邊都有設置人行道和自行車道，單邊加起來寬度長達五公尺，是國內橋梁中人行道和自行車道設計最寬的一座。昨天天氣好，許多民眾走上淡江大橋散步；公路局貼心在人行道上設置長椅座位，看風景很舒服。

不過，淡江大橋在通車前被抨擊機車專用道太狹窄，對騎士很危險。記者走訪發現，有機車騎士在車道上臨時停車拍照，阻礙後方，被按喇叭後才趕快騎走。

通車前也發生有機車騎士騎乘爆音改裝車闖入快車道，警方示意攔停，騎士拒檢逃逸，警方在淡江大橋北上端下橋處查獲，祭出不服稽查取締等四張罰單，最高處以六萬一千八百元高額罰鍰，並當場扣牌沒入車輛，吊照六個月；廿四歲單姓男子則辯稱，因不滿機車道過窄，才以闖越未通車的大橋快車道的方式抗議。

警方說，針對單姓騎士的闖越動機，仍待調查釐清，不排除是飆仔為刷存在感刻意犯案。

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