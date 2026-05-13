跨部會分工恐有責無權 民團籲設兒童家庭部

近年爆發超過10起重大兒少集體性暴力案，受害人數高達140人，勵馨基金會昨與民進黨立委范雲、林月琴等開記者會，直指制度在預防、保護、監督及處遇四大環節全面失靈。（記者塗建榮攝）

衛福部日前預告「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案，條文大幅增加至一六五條，成為施行十五年來最大規模修法。國教行動聯盟與台灣心理健康聯盟昨日共同召開記者會，肯定修法補強兒少保護機制，增加大量責任與罰則，但也警示中央主管機關，如仍採跨部會分工模式，無法解決兒少保護、心理健康及家庭支持長期分散失靈問題，呼籲政府應成立「兒童家庭部」。

國教盟理事長王瀚陽表示，修法草案第三條仍維持由教育、衛福、警政、司法、勞動等十九類目的事業主管機關分工負責，即使未來成立「兒少及家庭支持署」，仍只是三級機關，恐面臨「有責任、無權限」困境。

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兒少議題非單一社福問題

兒少議題已不只是單一社福問題，剴剴案後，監察院曾糾正衛福部、新北市與台北市政府，指出收出養媒合、脆弱家庭服務及托育管理之間缺乏資訊整合與橫向聯繫，顯示問題核心是制度結構長期分散。

台灣心理健康聯盟代表、全國諮商心理師公會全聯會顧問黃雅羚則指出，兒少心理健康問題涉及教育、醫療、社政、家庭與數位風險等至少五個面向，但沒有任何部級單位具備跨部會整合權限。

日本已成立直屬首相的「兒童家庭廳」，愛爾蘭與挪威也早有兒少專責機構，國教盟和心健盟呼籲，兒少權法應明定設立「兒童家庭部」、建立兒少預算追蹤機制，以及建立獨立兒少權利監督制度。

建立兒童工作證強化通報

而近年爆發超過十起重大兒少集體性暴力案，受害人數高達一四〇人，勵馨基金會昨也召開記者會，直指制度在預防、保護、監督及處遇四大環節全面失靈。由於八成案件由家長主動揭露，顯示現行通報機制失能，要求政府建立具強制性的「兒童工作證」制度與雲端監視系統，別讓孩子的安全只能「靠運氣」。

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