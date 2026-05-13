旅行業私攬赴中團 觀光署：最重停業／表面販售自由行卻安排帶團行程 遊走灰色地帶

台中機場7月起新增台中直飛成都航班，已有旅行社開始招攬國人出遊，遭質疑違規攬客。 （記者張軒哲攝）

基於國人赴中的安全考量，目前台灣尚未對中方解除「出團禁令」，民眾若要赴中旅遊，僅能以個人自由行方式出國。但有部份旅行社改以「機加酒」等名義，表面上販售自由行商品，卻仍安排帶團行程。

近年坊間不少旅行社透過網路攬客，例如東方航空將開航台中—成都，已有旅行社開始招攬國人出遊，遭質疑違規攬客。

請繼續往下閱讀...

臉書粉專「台中機場航班資訊︱從台中出國玩」近日有多篇台中直飛成都的旅遊行程，連團費都公佈，再讓民眾透過LINE詢問行程，遊走在「灰色地帶」。

記者十二日去電詢問台中直飛成都，遊覽九寨溝、稻城亞丁等知名景點的旅行社，旅行社低調指出，文宣開始有註明是「自由參訪」，有依照觀光署規範執行。

更有知名旅行業者網頁上羅列中國旅遊景點，包括東北、山東、北京天津、江南、雲南甚至新疆等，都有行程景點概要，與一般團體旅遊的行程介紹沒有兩樣，只在前面加注組團說明，指出為配合政府政策，大陸散客組團尚未開放前，若有整團文化交流需求，可參考此行程內容及售價。

觀光署表示，依法經營旅行業務應遵守交通部規定，目前我國仍有赴中禁團令，違反者可依「發展觀光條例」第五十三條第一項，處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰，若情節重大者，處十五萬元以上、五十萬元以下罰鍰，停業、廢營業執照或登記證。

為確保兩岸旅遊交流健康有序，政府已多次表明應由小兩會（台灣的台灣海峽兩岸觀光旅遊協會、中國的海峽兩岸旅遊交流協會）先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通協商。

我方台旅會已在去年二月聯繫中國海旅會表達溝通意願和項目，但中方迄未回應，若中國有善意恢復兩岸旅遊，可儘速回復我方邀請，透過小兩會進行觀光議題協商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法