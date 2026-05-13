第一階段三班護病比 規劃醫學中心先行／提前上路恐掀醫院搶人大作戰 健保署已提供偏鄉護理費加成

衛福部長石崇良表示，三班護病比入法自賴清德總統上任迄今，都依照計畫持續推動。 （資料照，彰基提供）

總統賴清德昨日宣示，三班護病比將自明年五月廿日起分階段上路。衛福部長石崇良表示，護理人力缺口不可能一次到位，考量偏鄉、小型醫院需要更長時間的緩衝，明年第一階段或許會朝向醫學中心先行，實際做法會再與護理團體討論。

粗估明年底可勉強補齊人力缺口

石崇良說明，衛福部二〇二五年底調查各醫院人力情況，急性一般病床若全面實施三班護病比，仍缺少三千至五千名護理人力，今年三月份較去年同期增加約四千九百名護理人力，約六成會在醫院服務，樂觀推估其中五成會投入急性一般病床，一年可增加約一千五百位護理人力，粗估明年年底勉強能把人力缺口補齊。

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醫療人力研究精進小組討論人力填補

石崇良表示，護理人力很難全面性一次到位，人力填補情況依據城鄉、醫療院所層級等因素有所差距，後續分階段政策也會採城鄉、醫療院所層級等作為分階段上路依據，細節會在「醫療人力研究精進小組」中的護理諮詢委員會中進行討論，該委員會中會有三分之一的護理代表、三分之一的醫界代表、三分之一醫用者與學者專家。

考量偏鄉、小型醫院需要更長時間的緩衝，明年第一階段或許會朝醫學中心先行方向討論，衛福部會持續思考如何透過健保或公務預算等方式，提供偏鄉醫院更高的護理費加成或政策協助。

石崇良強調，三班護病比自賴清德上任以來就持續推動，也透過十二項護理改革計劃落實人才培育、工作條件改善、薪資提升等，健保也配合調整支付標準。一系列推動措施都有其計劃，不是單純的「喊數字」。

考量三班護病比提前上路恐掀起醫療院所「搶人大作戰」，健保署長陳亮妤說明，健保署已提供偏鄉地區的醫療院所十五％護理費加成，目前持續將加成幅度提高至廿五％或卅％，進行財務估計、評估加成級數後，若有共識，最快九月有望上路。

藍綠立委批失言 石崇良道歉

不過，石崇良近期在外界質疑賴清德三班護病比政見跳票之際，失言稱「擔心跳票就再投給賴清德」，引發藍綠立委批評。

行政院長卓榮泰昨天在立法院受訪時，未對石崇良的發言回應，僅強調政府重大的政策都有其延續性。

石崇良昨日表示，他一向比較心直口快，相關發言如果引發各界誤解或不適，他致歉，但看到總統昨天對三班護病比上路的宣示，「相信大家會願意再投票給賴總統」。

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