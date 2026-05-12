為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉縣國小新生報到減5.42％ 4校掛零

    2026/05/12 05:30 記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣國小新生報到截止，圖為嘉義縣學生上學情形。（資料照）

    嘉義縣國小新生報到截止，圖為嘉義縣學生上學情形。（資料照）

    少子化衝擊，嘉義縣一一五學年度國小新生報到結果昨出爐，小一新生數二三二一人，相較一一四學年度二四五四人減少一三三人，降幅五．四二％，其中新生報到數掛零學校有竹園、仁和、沙坑及茶山國小四校，另有八所小學及兩所分校僅招到一名新生。

    新生數2321人 較去年度減少133人

    縣府教育處表示，設籍小一新生數二五三四人，公立小一新生實際報到數二三二一人，報到率約九一．五％。

    新生報到數掛零學校有四所，分別為竹園、仁和、沙坑及茶山國小，其中位於鹿草鄉的竹園國小已連兩年無新生。教育處表示，日前經召開公聽會決議，若一一六學年度全校仍未超過廿人，竹園國小將進行併校。

    僅招到一名新生學校，包括過路、下楫、瑞里、龍崗、永安、南興、大有國小、豐山實驗教育學校國小部共八校，及景山國小振寮分校、蒜頭國小潭墘分校兩所分校。

    8校及2分校 僅招到1名新生

    全校總學生數於十人以下的學校有竹園、仁和國小、仁和國小太和分校、民和國小大湖分校、豐山實驗教育學校等共五校；廿人以下的學校達廿五校。

    教育處表示，以仁和國小、仁和國小太和分校、豐山實驗教育學校等山區學校為例，主因交通問題造成學生數較少，會採混齡教學，透過混齡、混生方式增加學生間互動，老師也有相互支持系統因應現況。

    嘉市府教育處表示，一一五學年度小一新生設籍數一九九七人，相較一一四學年度二一九三人減少一九六人，目前報到數一九二三人。

    全市採總量管制學校有嘉大附小、志航、興安、興嘉、港坪、文雅及精忠國小七校，全市廿所國小部分學校招生尚未額滿，仍持續受理新生報到作業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播