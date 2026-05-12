嘉縣國小新生報到減5.42％ 4校掛零

嘉義縣國小新生報到截止，圖為嘉義縣學生上學情形。（資料照）

少子化衝擊，嘉義縣一一五學年度國小新生報到結果昨出爐，小一新生數二三二一人，相較一一四學年度二四五四人減少一三三人，降幅五．四二％，其中新生報到數掛零學校有竹園、仁和、沙坑及茶山國小四校，另有八所小學及兩所分校僅招到一名新生。

新生數2321人 較去年度減少133人

縣府教育處表示，設籍小一新生數二五三四人，公立小一新生實際報到數二三二一人，報到率約九一．五％。

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新生報到數掛零學校有四所，分別為竹園、仁和、沙坑及茶山國小，其中位於鹿草鄉的竹園國小已連兩年無新生。教育處表示，日前經召開公聽會決議，若一一六學年度全校仍未超過廿人，竹園國小將進行併校。

僅招到一名新生學校，包括過路、下楫、瑞里、龍崗、永安、南興、大有國小、豐山實驗教育學校國小部共八校，及景山國小振寮分校、蒜頭國小潭墘分校兩所分校。

8校及2分校 僅招到1名新生

全校總學生數於十人以下的學校有竹園、仁和國小、仁和國小太和分校、民和國小大湖分校、豐山實驗教育學校等共五校；廿人以下的學校達廿五校。

教育處表示，以仁和國小、仁和國小太和分校、豐山實驗教育學校等山區學校為例，主因交通問題造成學生數較少，會採混齡教學，透過混齡、混生方式增加學生間互動，老師也有相互支持系統因應現況。

嘉市府教育處表示，一一五學年度小一新生設籍數一九九七人，相較一一四學年度二一九三人減少一九六人，目前報到數一九二三人。

全市採總量管制學校有嘉大附小、志航、興安、興嘉、港坪、文雅及精忠國小七校，全市廿所國小部分學校招生尚未額滿，仍持續受理新生報到作業。

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