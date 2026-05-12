雲縣小一新生創新低 2校零報到

斗六市保長國小結合社區產業的食農教育課程，小小導覽員介紹有機菜園。（保長國小提供）

雲林縣一一五學年度國小一年級新生統一報到完成，經縣府教育處核實各校報到人數及班級數，已報到人數三六三四人，比一一四學年度減少六一九人，其中有兩校掛零，五校只有一人。但也有小校在逆勢中增班，斗六市保長國小新生從一班增為二班。

3634人報到 5校只有1人

根據戶政人口統計資料，雲林縣今年小一新生人數有四二四〇人，上月十八日全縣公立國小新生報到，經過核實，班級數有二六三班，比去年減六班，但報到人數只有三六三四人，創全縣小一新生人數新低。

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縣府教育處指出，古坑鄉草嶺生態地質國小、土庫鎮新庄國小兩校新生人數掛零，口湖鄉成龍國小、土庫鎮秀潭國小、北港鎮朝陽國小、古坑鄉興昌國小及四湖鄉明德國小等五校新生人數一人。

斗六保長國小逆勢中增班

少子化衝擊，偏鄉、小校人數招生艱困，斗六市保長國小面對市區六所大校競爭，目前有卅一人報到，從一班增為兩班。校長張景哲表示，學校位處在斗六市郊，周邊是綠油油農田，除了課綱課程，學校還有食農、品格、科技、藝術等特色課程，去年更是全縣第一所實施「自我領導力教育」，學生變得更主動、有自信、具領導力，家長看見孩子的改變，認同及肯定學校。

另位在麥寮郊區的興華國小今年新生有十七人，在偏鄉小校中表現亮眼，校長王瓊慈指出，學校提供多樣化的社團活動，讓學生在課業之餘能探索興趣，發展多元潛能，且跨越了學科界限，更結合了體能挑戰、生態觀察與人文素養。

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