南科新港社大道智慧路廊 啟用

南市府透過AI影像辨識與智慧號誌控制技術，建置長達2.5公里的動態號誌路廊。（記者王姝琇攝）

台南市導入AI影像辨識與智慧號誌控制技術，針對南科重要通勤節點「新港社大道及台十九甲／西拉雅大道路口」建置動態號誌路廊，可有效縮短晨峰旅行時間十六％，市長黃偉哲昨天發布成果，宣布正式啟動。

通勤時間可縮短16％

因應南科上下班尖峰，系統導入「晨峰截流、昏峰疏流」策略，當下游路段出現壅塞時，可提前於上游進行車流調控，避免大量車流集中於瓶頸路口。據實測數據，系統啟用後，新港社大道晨峰旅行時間降低約十六．三％，行車延滯減少二〇．五％，壅塞時長縮短約八四〇秒；台十九甲／西拉雅大道路口旅行時間縮短十四％，有效改善南科東側及南側通勤效率。

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首結合環保局導入「AI驅動車牌辨識與空污偵測系統」，自動辨識未完成排氣定檢車輛，串聯資料庫進行後續管理；透過空氣品質感測器監測發現，智慧號誌優化車流後，瓶頸路口空污指標降低約十．九％。

自動辨識未定檢排氣車輛

交通局長王銘德表示，設置十四組AI偵測設備，串聯七處號誌化路口，透過逐秒分析車流密度，即時調整綠燈秒數，當特定方向車流需求，系統可自動中斷現行綠燈配置，增加壅塞方向通行時間，降低車流停等與回堵，提升續進的效率。隨著南科園區持續發展，市府將持續推動智慧交通建設，預計今年將再於樹谷聯絡道，以及北外環匝道永安路周邊建置動態號誌系統。

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