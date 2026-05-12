台南最大開發案 南科A-O區徵動土

南科特定區A、B、C、D、E、N、O區段徵收工程動土。（記者劉婉君攝）

375公頃規劃56條計畫道路 13座公園 提供產業、商業、住宅區等

隨著南部科學園區產業蓬勃發展，周邊腹地飽和，南科特定區A、B、C、D、E、N、O區段徵收工程，昨日動土，總開發面積達三七五．二二公頃，規模為台南有史以來最大，預計三年完成，將提供產業發展所需的公共建設、產業用地及生活服務區，提升當地生活機能。

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動土儀式昨由市長黃偉哲、地政局長陳淑美等人主持，黃偉哲表示，A-O區段徵收工程在行政作業上早已啟動，須徵收的土地也已移轉給市府，展現高效率，去年十一月有半導體大廠提出用地需求，市府四月就已做好準備，只待業者召開董事會決定。

打造大南科生活圈最新亮點

針對道路、滯洪池、公園及停車場等公共設施，也將以最快速度施工，期盼不僅可以滿足南科高科技產業的用地需求，也能讓南科周圍的民生設施有充分用地，打造大南科生活圈最新發展亮點。

10座公園兼具滯洪池功能

南科特定區A-O區段徵收開發範圍涵蓋安定、善化與新市區，緊鄰現有產業聚落，透過都市計畫將原先低度利用的農業空間，轉型為具備現代化機能新市鎮，開發總經費約四七〇億元，其中工程經費一五三．四五億元，共分為六標施工，規劃五十六條計畫道路，總長卅七．六公里，並有十三座公園，其中十座兼具滯洪池功能，將可有效緩解南科周邊排水負擔。

總經費470億 預計3年完成

該開發案地上物及土地所有權人超過二千人，目前補償費已發放完畢，許多地主看好當地的發展，有高達九十七．三一％地主選擇領回抵價地，市府也已完成核定，預計二〇二九年分配土地。

陳淑美表示，該案將提供產業用地共計七十三公頃，促進半導體及上下游相關產業進駐；另有住宅區一三五．九三公頃、商業區九十七．八九公頃；公共設施一四一．三六公頃，包括有學校、醫療、道路、體育用地、滯洪綠地空間等。

南科特定區A-O區段徵收涵蓋安定、善化、新市3個行政區，總開發面積375公頃。（記者劉婉君攝）

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