嚴抓偷拍 中市高風險場域今起稽查

醫美診所、運動場域、三溫暖等約300家 1個月內完成清查

針對醫美診所偷拍風暴，台中市長盧秀燕昨表示，市府將針對高風險場域特別加強稽查，一旦抓到的話絕不寬貸，呼籲業者自愛；衛生局則表示，針對醫美診所、運動場域及三溫暖等全市約三百家重點稽查對象，今（十二日）起將全面啟動稽查，預計一個月內全部清查完畢。

請繼續往下閱讀...

籲業者自愛 盧秀燕︰查獲不寬貸

台中市建設局斥資九千多萬，打造全國唯一結合生態與環境教育的「獨角仙生態公園」，市長盧秀燕昨天出席完工祈福典禮時有上述發言，她並表示，「台中no鼠計畫」從上兩個禮拜就開始了，原訂上週日進行全市的環境清消，因剛好碰到母親節，為免影響民眾慶祝，這個部分才延到本週六上午，全市六二五個里將同步展開環境清消，希望能預防再預防，乾淨再乾淨。

針對醫美診所紛爆出偷拍事件，盧秀燕表示，台中的場域非常的多，現在很多縣市陸續爆出來偷拍的情事，我們為了預防，將針對高風險場域特別加強稽查，一旦抓到的話絕不寬待。

no鼠清消 週六625個里展開

盧秀燕表示，台中市有一波一波的進行，九大局處都投入這樣的工作，主要避免大家被偷窺，保護個人隱私，維護人權，台中市已同步展開，希望大家能夠配合，最重要的是希望業者自愛，有幾項特殊行業都是市府稽查重點。

衛生局長曾梓展表示，市府於上週五針對爆出偷拍的愛爾麗及光澤兩家診所進行稽查，但並未查獲針孔攝影機，昨已匯整各局處要稽查的對象，將以醫美診所、運動場域及三溫暖為主，共計約三百家，預計十二日全面啟動稽查，將在一個月內全部清查完畢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法