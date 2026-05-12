中美館將收費 議員建議市民平日免費

台中市立美術館與綠美圖共構，擁有廿七公尺高的展區，是國內最大的展覽空間，館長賴依欣表示，美術館的公共空間都是免費參觀。（資料照，記者廖耀東攝）

憂流失人潮 館長︰優惠再研議 公共空間開放 部分個展才收費

台中市綠美圖已正式營運，部分展間及展期即將要收費，台中市立美術館昨天提出收費標準，台中市議會法規委員會昨天進行備查的審議，議員們擔心美術館一旦收費，可能減少參觀的人潮，將讓美術館成為蚊子館，建議實施市民平日免費或者訂定市民或者里長日，或者國際重要的大展才收費，慢慢養成付費看展，才不會一下子造成人潮大流失的衝擊。

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與綠美圖共構 全票百元 優待票50元

台中市立美術館長賴依欣表示，美術館並不會所有的展都會收費，只有幾個展才收費，而且美術館有相當大的公共空間，是免費入館，站在使用者付費及維持看展的品質，台中市立美術館才會有部分展覽需要收費的決定，至於市民平日免費，目前六都只有新北市及高雄市是平日免費，但會進行研議。

市議員黃守達表示，新北市及高雄市的美術館有市民平日免費，他建議台中市美術館也可以參考，讓市民平日免費，利於人潮分流，而且圖書館與美術館本身是共構，兩館相互帶動。

新北、高雄美術館 平日市民免費

議員李中則表示，台中市也有國立美術館，但並不是很多人會進入看展，反而是館外的空間相當好，很多人都在館外活動，他認為美術是小眾文化，但綠美圖較特殊，因為是跟圖書館共構，才會有很多人，他建議有一般性的展出可不用收費，有世界知名的展再收費。

議員陳俞融表示，市府此次訂定美術館收費，全票一百元、團體票八十元、優待票五十元，但是台北市立美術館收費一般門票三十元，台北市民及優待票十五元，但台中市門票就達一百元；以桃園市立兒童美術館為，門票一百元，收費後入館人次相較收費前下滑約七成四，現在每月只剩下原本的約四分之一，台中市政府需要好好思考。

預計1年10萬人進美術館 議員指太少

議員江肇國則表示，他支持藝術是有價，但台中有國美館，其館藏比中市美術館好，而且是免費進場，而文化局針對台中美術館一年歲入只編一千萬，預計一年十萬入館，這樣的人潮太少，容易被誤會為蚊子館。

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