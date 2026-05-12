行人友善區 板橋後埔國小街廓事故少6成

新北市板橋忠孝國中與後埔國小周邊街廓實施「行人友善區」，提升行人安全。 （記者賴筱桐攝）

新北市近年建構「行人友善區」，透過降速、行人優先設施及步行空間串聯，打造人本交通環境，其中板橋區忠孝國中與後埔國小周邊街廓實施後，行車平均速度下降十四％、事故件數下降約六成，今年一月再擴及蘆洲區空中大學與蘆洲國小學區推動。

平均車速下降14％

新北市長侯友宜昨天主持道路交通安全會報表示，市府透過工程改善、科技執法及交通安全宣導，降低事故發生，積極推動人本交通環境建設，從通學、通勤到散步休憩，全面改善行人空間。他強調，交通安全沒有終點，市府將秉持以人為本精神，朝向「零死亡」願景努力。

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人本環境串聯步行空間

交通局專門委員林昭賢報告指出，市府依循中央「行人交通安全設施推動計畫」，以捷運場站、校園周邊、高齡友善空間及易肇事路口為重點改善對象，推動捷運站周邊人行環境改善、通學步道建置及交通寧靜區規劃，並完成四十七處街廓改善工程，導入無人機空拍及AI影像辨識技術，分析路口潛在風險，搭配事故資料視覺化分析，優先改善重大肇事路口，提升步行安全與環境品質。

林昭賢表示，新北市積極推動「行人友善區」，以學校、醫院、公園及車站等人潮密集區域為優先，透過降速、行人優先設施及步行空間串聯，形塑以行人為核心的生活環境。其中，板橋區忠孝國中與後埔國小街廓實施後，行車平均速度下降十四％、事故件數下降約六成，民眾支持度達八成。

林昭賢說，今年一月針對蘆洲空中大學與蘆洲國小周邊街廓推動「行人友善區」，鋪設彩色鋪面，轉角設置行人停等空間，增設標誌、標線型人行道與交通桿阻隔，並設置減速丘，民眾反映實施後車流速度變慢，接送孩子或過馬路更有安全感。

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