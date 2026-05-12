蘇巧慧爭取 三鶯線延伸八德獲核定

民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧昨和新北市長侯友宜視察三鶯線，她說：「看到即將通車很感動！」二〇一七年她爭取三鶯線納入中央前瞻基礎建設計畫補助，感謝前總統蔡英文、總統賴清德及歷任行政院長支持與新北市府努力。國民黨新北市長參選人李四川說，將透過雙北、桃園的捷運路網合作，將雙北從一日生活圈打造成「卅分鐘生活圈」。

蘇巧慧表示，距三鶯線通車僅剩最後一哩路，土城樹林線也在今年進入上部結構施工階段，近十年工程期間，她多次召集相關部會開協調會、舉辦現地會勘，將兩條捷運線周邊的特高壓電桿地下化，解決居民疑慮。

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蘇巧慧指出，三鶯線通車後將帶動三鶯地區文化及觀光發展，在她積極爭取下，行政院去年八月核定「捷運三鶯線延伸桃園八德段」計畫總經費一六〇．五七億元，並由中央補助九十一．二四億元，串聯新北和桃園的交通路網。

李四川提TPASS升級 板橋可搭高鐵到南港

李四川昨接受媒體專訪指出，他在台北市府三年半期間，規劃好東、南、西、北環段的環狀線，東環可從信義計畫區到動物園，汐止線到東湖，解決內湖塞車問題，加上規劃中的中和光復線，可從中和直通公館、大巨蛋，樹林萬大線將於二〇二七年通車。

李四川說，他建議TPASS升級，從板橋可搭乘高鐵到南港，提供上班族短距離通勤選擇；此外，未來八里輕軌行經淡江大橋到八里，往右轉通往桃園機場、往左轉到五股，他主張淡海新市鎮二、三期應發展工業區，讓民眾在地就業。

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