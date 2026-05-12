到台北省20分 捷運三鶯線拚年中通車

新北市府預計本週報請交通部申請捷運三鶯線履勘。（記者黃政嘉攝）

頂埔站轉乘板南線僅需2分鐘 本週報請交通部辦理履勘

捷運三鶯線四月廿六日通過初勘，履勘前須改善的五項缺失也已完成，新北市府預計本週報請交通部辦理履勘。市長侯友宜昨與地方民代從三鶯線頂埔站搭乘捷運到陶瓷老街站視察，他說，安全通車最重要，各界關心的噪音問題、無障礙空間與周邊配套措施等，市府一定會逐步完善，力拚年中通車。

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侯友宜、蘇巧慧視察交換意見

民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧昨與侯友宜共同視察三鶯線，聽取簡報相互交換意見。侯友宜表示，三鶯線四月經過學者專家、實務工作者測試通過初勘，履勘前五項缺失已改善完畢，整體系統穩定度、可用度達到高標準，列車妥善率達一〇〇％，五月將提報交通部辦理履勘，履勘完成預計今年中就可通車。

交通局簡任技正吳政諺說明，預計本週報請交通部申請三鶯線履勘，公文流程持續辦理中，進行簽報作業；此次提報內容包括履勘前應完成的改善事項、系統穩定性測試成果，以及周邊交通整合情形，並納入新北捷運公司營運準備、人員進駐計畫等項目。

侯友宜指出，三鶯線是土城、樹林、三峽、鶯歌地區民眾期待很久的捷運，通車後到台北市區可節省廿分鐘通勤時間，有助於帶動地方經濟、產業、觀光發展，民眾從頂埔站轉乘到板南線只需要兩分鐘，相當便捷。

侯︰已編列預算改善噪音

他也說，三鶯線噪音雖然都符合標準，但測試過程感受到民眾的回應，針對所有沿線路段，只要大家感受上需要調整的地方，市府都已經編列預算，尤其是鄰近學校、醫院的路段，已優先施作改善措施。

頂埔站公共藝術 結合AR互動

捷運工程局長李政安介紹，頂埔站以「綠色科技」為核心，打造綠意盎然的空中植物園，公共藝術「美好的路程」結合AR互動，提升通勤體驗與趣味；陶瓷老街站以「生態陶遊」為理念，結合台灣與日本藝術家創作「玩陶」與「有趣」作品，由酒寮巷步行到陶瓷老街僅需兩分鐘，將有助於帶動觀光發展，建立完善的北北桃捷運生活圈。

板南線與三鶯線直通轉乘通道，設置「美好的路程」AR公共藝術。（記者黃政嘉攝）

立委蘇巧慧（左二）與新北市捷運局長李政安（左三）交談互動。 （記者黃政嘉攝）

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