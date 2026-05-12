為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    八斗子魚市場新建動土 明年底完工

    2026/05/12 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市政府與農業部漁業署斥資一億六千七百餘萬元推動「八斗子魚市場新建工程」，昨天舉辦動土典禮。圖為完工模擬圖。（基隆市府提供）

    基隆市政府與農業部漁業署斥資一億六千七百餘萬元推動「八斗子魚市場新建工程」，昨天舉辦動土典禮。圖為完工模擬圖。（基隆市府提供）

    基隆市政府與農業部漁業署斥資一億六千七百餘萬元推動「八斗子魚市場新建工程」，昨天舉辦動土典禮，預計明年底完工，盼改善魚貨交易、卸魚整補及漁業服務環境。

    基隆市副市長方定安表示，基隆市二〇二五年漁產量近五萬公噸、產值超過廿四億，其中，八斗子漁港約占全市漁產量八成，期盼新的魚市場完工後，提供更安全、衛生的魚貨交易效率與漁產品品質。

    漁業署副署長繆自昌指出，八斗子漁港是北部最大漁業基地，魚市場完工後將提供遮陽、舒適的作業環境，避免魚貨曝曬、維持鮮度，從源頭提升品質。

    基隆市產業發展處處長蔡馥嚀說，八斗子不只是漁業重鎮，也是基隆海洋觀光的重要節點，未來市府將串聯和平島、遊艇港、八斗子漁港及潮境公園等海岸資源，讓漁業生產、魚貨交易、食魚體驗、海洋教育與觀光休閒形成完整海洋廊帶，帶動地方產業、觀光發展及城市永續。

    方定安說，市府向漁業署爭取辦理「八斗子漁港突堤碼頭興建工程」，未來可提升港內靜穩度、增加船舶停泊空間，並改善漁港停泊與作業條件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播