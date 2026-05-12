八斗子魚市場新建動土 明年底完工

基隆市政府與農業部漁業署斥資一億六千七百餘萬元推動「八斗子魚市場新建工程」，昨天舉辦動土典禮。圖為完工模擬圖。（基隆市府提供）

基隆市政府與農業部漁業署斥資一億六千七百餘萬元推動「八斗子魚市場新建工程」，昨天舉辦動土典禮，預計明年底完工，盼改善魚貨交易、卸魚整補及漁業服務環境。

基隆市副市長方定安表示，基隆市二〇二五年漁產量近五萬公噸、產值超過廿四億，其中，八斗子漁港約占全市漁產量八成，期盼新的魚市場完工後，提供更安全、衛生的魚貨交易效率與漁產品品質。

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漁業署副署長繆自昌指出，八斗子漁港是北部最大漁業基地，魚市場完工後將提供遮陽、舒適的作業環境，避免魚貨曝曬、維持鮮度，從源頭提升品質。

基隆市產業發展處處長蔡馥嚀說，八斗子不只是漁業重鎮，也是基隆海洋觀光的重要節點，未來市府將串聯和平島、遊艇港、八斗子漁港及潮境公園等海岸資源，讓漁業生產、魚貨交易、食魚體驗、海洋教育與觀光休閒形成完整海洋廊帶，帶動地方產業、觀光發展及城市永續。

方定安說，市府向漁業署爭取辦理「八斗子漁港突堤碼頭興建工程」，未來可提升港內靜穩度、增加船舶停泊空間，並改善漁港停泊與作業條件。

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