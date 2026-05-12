取締亂丟垃圾 花蓮擬導入AI辨識

為阻止空地被亂丟垃圾，花蓮縣環保局推動「S.M.A.R.T.智慧巡查計畫」監測，嚴防非法廢棄物傾倒及環境髒亂問題，將規劃AI辨識取締行為人，並提醒地主應善盡土地管理責任，避免成為非法棄置受害者，承擔高額清理費與法律責任。

環保局表示，縣內部分空地及空屋長期缺乏管理，現行以人力巡查為主的模式，受限於花蓮地形狹長、幅員廣大，巡查人力及公務車長距離往返，不僅行政成本高，也增加碳排放，蒐證與取締難度仍高。

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環保局導入「S.M.A.R.T.智慧巡查」策略，針對髒亂熱點區域建置智慧監視設備，透過廿四小時縮時錄影與在地端即時監測，再藉由大數據分析違規熱點與陳情趨勢，依風險高低滾動調整巡查頻率及設備配置，推動環境治理朝低碳化、智慧化發展。

環保局指出，目前透過大數據分析，已篩選出民眾陳情頻率較高的熱點區域，並以圖像化方式掌握實際位置，違規類型以民生垃圾及亂丟煙蒂為大宗，常見於十字路口、車站及太平洋公園等地，營建廢棄物則屬少數。未來將規劃熱區設置具AI辨識功能的監視器，辨識車牌並搭配科技執法標語，希望有效遏止亂丟垃圾亂象，預計年底前上路。

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