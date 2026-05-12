為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    取締亂丟垃圾 花蓮擬導入AI辨識

    2026/05/12 05:30 記者王錦義／花蓮報導

    為阻止空地被亂丟垃圾，花蓮縣環保局推動「S.M.A.R.T.智慧巡查計畫」監測，嚴防非法廢棄物傾倒及環境髒亂問題，將規劃AI辨識取締行為人，並提醒地主應善盡土地管理責任，避免成為非法棄置受害者，承擔高額清理費與法律責任。

    環保局表示，縣內部分空地及空屋長期缺乏管理，現行以人力巡查為主的模式，受限於花蓮地形狹長、幅員廣大，巡查人力及公務車長距離往返，不僅行政成本高，也增加碳排放，蒐證與取締難度仍高。

    環保局導入「S.M.A.R.T.智慧巡查」策略，針對髒亂熱點區域建置智慧監視設備，透過廿四小時縮時錄影與在地端即時監測，再藉由大數據分析違規熱點與陳情趨勢，依風險高低滾動調整巡查頻率及設備配置，推動環境治理朝低碳化、智慧化發展。

    環保局指出，目前透過大數據分析，已篩選出民眾陳情頻率較高的熱點區域，並以圖像化方式掌握實際位置，違規類型以民生垃圾及亂丟煙蒂為大宗，常見於十字路口、車站及太平洋公園等地，營建廢棄物則屬少數。未來將規劃熱區設置具AI辨識功能的監視器，辨識車牌並搭配科技執法標語，希望有效遏止亂丟垃圾亂象，預計年底前上路。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播