海洋新宜蘭 林國漳擘劃國際藍色公路

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨天發表「海洋新宜蘭」競選政見。（林國漳競辦提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨天發表「海洋新宜蘭」競選政見，要打造一條蘇澳通往日本的國際藍色公路，允諾當選後成立宜蘭海洋發展辦公室，讓宜蘭真正向海發展，他今天將率員前往龜山島，以實際行動向海洋致敬。

林國漳的「海洋新宜蘭」以漁業升級、海洋觀光經濟、海洋運動首都、海洋科技為四大面向，用三項承諾打造宜蘭下一個五十年海洋願景。第一項承諾是辦理老舊漁船收購，輔導老漁民「無痛退休」，同時引進六星級冷鏈技術與宜蘭品牌認證，促使在地魚貨變國際精品。

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第二項串聯頭城五漁村到南澳海灣，打造一條蘇澳通往日本的國際藍色公路，將宜蘭打造成亞洲最大型的「山海戶外3D遊樂場」，搭配宜蘭海洋音樂祭等大型節慶，為宜蘭規劃新的經濟發展引擎，協助百工百業賺到觀光財。

第三項是結合在地的龍德造船、宜蘭科學園區、龍德產業園區，在蘇澳打造台灣智慧海灣，引進高端海洋科技與AI無人機具產業鏈，創造高薪就業機會，讓宜蘭孩子不用再離鄉。

向海洋致敬 今前往龜山島

林國漳說，宜蘭不需要政治口水，需要的是專業執行力，他在辦公室把政見論述清楚，今天將帶領一群年輕人踏上龜山島，告訴大家競選團隊提出的海洋願景並非紙上談兵，而是現在就開始行動。

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