曾麗燕申請解除電子手環監控 被駁回

國民黨籍高市前議長、現任市議員曾麗燕，涉嫌詐領上千萬元助理費被判刑十二年，她要求解除電子手環監控，被高等法院高雄分院駁回，並裁定於五月二十五日起，監控延長八個月。

高院裁定監控延長8個月

判決書指出，被告曾麗燕任職議員期間，涉嫌利用虛報人頭、低薪高報等手法，自二〇一〇年至二〇二一年，十年間共詐領上千萬元助理費，挪為服務處支出等私人用途，被高雄地院和高雄高分院依觸犯公務員利用職務詐取財物等三罪，併處執行刑十二年，現由最高法院審理中。

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曾麗燕說，她年歲已大、身心狀況不佳，醫院各項檢查及治療，因配戴電子手環，以致無法進行或失準，她並提出公立醫院申請單證明，盼能解除監控。

高雄高分院審理後指出，曾麗燕擔任數屆議員，可見其人脈豐沛，有得以出境或長期滯留海外的資力與能力，自有相當理由足認其可能畏罪逃亡，因而裁定延長八個月。又查，自實施科技監控以來，迭經告警，原因多為被告訪友、跑行程、美容院洗頭，因訊號不佳而產生告警情事，可見其生活並未因電子手環而產生超越其平時生活態樣的不便程度，主張無配戴電子手環必要，並無可採。

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