曾麗燕讚賴瑞隆「未來最好市長」 藍營澄清非挺賴

國民黨籍前高市議長曾麗燕（左）稱讚賴瑞隆（右）是「未來最好市長」，引起地方關注。（資料照，李姓民眾提供）

陳其邁：兩人小港前鎮同選區服務 是「阿姑」長期近距離觀察的心得

國民黨籍前高市議長曾麗燕前晚公開稱讚民進黨高雄市長參選人賴瑞隆是「未來最好市長」，被質疑倒戈，市長陳其邁稱是曾麗燕長期近距離觀察的心得；藍營則全力澄清，曾麗燕只是禮貌性場面話。

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曾麗燕五月十日晚上在社區聯合發展協會大會致詞時，公開肯定在場的賴瑞隆，服務不分藍綠，「是很優秀的民意代表，相信未來也是最好的市長，替他加油」，台下響起掌聲，賴瑞隆則起身向曾麗燕及群眾致謝。

曾社區公開肯定賴 被質疑倒戈

曾麗燕從二〇〇六年投入高市議員選舉、至今五連霸，基層實力雄厚，二〇二〇年前議長許崑源於任內去世，她獲國民黨提名參與議長補選，擊敗民進黨候選人，近期因涉嫌詐領助理費案，尚未定讞，國民黨公布二梯次提名名單並沒有曾麗燕，她稱讚賴的說法引發政壇關注。

陳其邁昨天表示，大家都尊稱曾麗燕「阿姑」，因為她跟賴瑞隆是同選區，有非常多服務案件都是一起為小港前鎮努力；這幾年賴瑞隆認真打拼，阿姑問政不分藍綠，她應該是長期的近距離觀察。

柯志恩轉述 曾只是禮貌性回應

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天說，上午已跟曾麗燕聯繫，她轉述曾的說法只是「禮貌性回應」；柯志恩強調，曾麗燕並沒公開支持賴瑞隆選上市長，禮貌性回應不代表支持賴，擴大解釋為倒戈極不公平。

曾麗燕昨也透過臉書貼出與柯志恩的合照，強調全力支持柯，請鄉親勿聽信斷章取義的說法；她提到與柯志恩接連幾天在前鎮、小港選區跑行程，會全力支持柯志恩當選市長。

無黨籍議員張博洋認為，賴瑞隆與曾麗燕都長期在前鎮小港服務，爭取建設也都不分黨派不分藍綠，賴瑞隆的做事態度，曾前議長一定看在眼裡。

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