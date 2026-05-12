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    首頁 > 生活

    落山風洗禮 獅子鄉早鳥芒果促銷

    2026/05/12 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    獅子鄉芒果將盛產，原民會主委曾智勇（右）、獅子鄉長朱宏恩（左）籲請消費者多選購。（記者陳彥廷攝）

    獅子鄉芒果將盛產，原民會主委曾智勇（右）、獅子鄉長朱宏恩（左）籲請消費者多選購。（記者陳彥廷攝）

    時序進入五月，屏東愛文芒果即將盛產，獅子鄉公所打造「獅子好芒」IP，深化鄉內特產品牌的競爭力，昨天舉辦「早鳥芒果」甜甜價促銷活動，歡迎消費者選購經過落山風洗禮的獅子鄉芒果，品嚐好滋味。

    獅子鄉長朱宏恩表示，獅子鄉的山坡地適合愛文芒果生長，鹹鹹的海風吹拂過後的果實，帶有獨特滋味，今年特別命名為「鹽風愛文」，「獅子好芒」不再只是活動名稱，而是要打造成在地芒果品牌，讓消費者記住來自原鄉的優質芒果，進一步帶動地方觀光。

    原民會主任委員曾智勇指出，獅子鄉致力推動芒果產業升級，結合在地農業、文化體驗、音樂展演及觀光活動，展現原鄉推動地方創生具體成果，提升地方產業能量與市場競爭力。

    獅子鄉公所說，為迎合現代小家庭，今年主打六公斤裝禮盒，即日起啟動「產地早鳥價」，十五粒、十八粒及二十粒裝，單箱各為九八〇、七八〇及六百元，兩箱還有折扣且免運，限時特賣只到五月二十二日，五月二十三日還會在台北三創生活園區舉辦「城市快閃開賣」，六月十三至十四日於獅頭山廣場舉辦音樂會及市集。

    獅子鄉愛文芒果將盛產。（記者陳彥廷攝）

    獅子鄉愛文芒果將盛產。（記者陳彥廷攝）

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