《稻浪伴書香》新園鄉圖啟用 教育部撥百萬買書

新園鄉立圖書館啟用，教育部長鄭英耀（中西裝者）帶來百萬購書大禮，希望鄉親更了解家鄉。（記者陳彥廷攝）

屏東縣新園鄉立圖書館昨落成啟用，座落於稻田環抱的全新書香地標，以「全齡化閱讀」為核心，不僅閱讀服務品質全面升級，更提供鄉親一處兼具藝文推廣與多元學習的公共交流場域，教育部長鄭英耀特地帶來「百萬元」大禮，請鄉公所多購買有關台灣在地故事的書籍，讓學生及鄉親更了解自己的家鄉與土地。

6千萬建新館 閱覽展演多元功能

新園鄉長方冠丁表示，鄉立圖書館舊館空間狹小老舊，每遇大雨甚至會漏水，閱讀環境極為克難，公所於二〇二〇年提案建新館，時任立委的縣長周春米協助協調，獲教育部「提升公共圖書館閱讀環境計畫」核定補助四千四百萬元，新園鄉公所自籌一千六百萬元，於二〇二三年七月動土。

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方冠丁說，歡迎鄉親前來感受書香氣息，透過良好的閱讀環境，培養終生受用的閱讀習慣，打造書香社會。

周春米表示，新圖書館一至四樓提供分層分眾服務，配合在地民眾閱讀習慣，設置「漫畫專區」及「類型小說區」，二樓戶外還規劃景觀露臺，可直接遠眺西側翠綠稻田，書香與稻浪共伴，讓鄉親在忙碌之餘，擁有靜心放鬆、沉浸書香的心靈角落。

鄭英耀：盼多接觸台灣故事書籍

教長鄭英耀前來參加圖書館啟用活動，並帶來百萬大禮，他說，新館預計藏書三萬冊，希望鄉親能多接觸有關台灣歷史及在地文化的書籍，教育部將撥給鄉公所一百萬元經費購置新書，讓學子、鄉親能夠更加認識自己的故鄉。

新館設有停車場，閱覽席次有九十席，三樓多功能視聽室採挑高空間設計，可提供鄉里舉辦藝文展演等多元活動，推動藝術與閱讀的跨界對話，距離不遠處還有一座共融公園。

新園鄉立圖書館啟用，周邊稻田環抱。（記者陳彥廷攝）

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