台東7億建停車場停工 議員憂又淪錢坑

台東停五停車場因審計部揪出多項結構性問題被糾正，在地下開挖施作後即停工，目前工程進度停留在5%。（記者黃明堂攝）

進度停滯在5％ 恐步焚化廠、廚餘廠後塵

台東縣府花費七億興建「停五」立體停車場，縣議員張國洲昨天質詢時批評，原定本月完工，以支應大型博覽會及波浪屋周邊觀光人潮的停車需求，如今卻因種種缺失停擺，進度停滯在五％，恐將步上焚化廠、廚餘廠的後塵，成為台東另一項深陷爭議與訴訟泥淖的公共工程錢坑。縣府表示，目前還沒走到仲裁的地步，並無賠錢問題。

張國洲強調，這是由審計部的小職員在查核中揪出的多項結構性問題，提出多項糾正缺失，包括該工程的耐震安全性能存疑、鋼構協力廠商不具承作資格、工料缺貨、車輛進出動線仰賴新生路單一道路，恐致交通癱瘓等。張國洲痛批，這些由審計專業單位提出的嚴重警告，縣府竟以公式化的回覆敷衍塞責。

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張國洲並對縣府的風險控管能力表達強烈懷疑，過去焚化廠與回收場的爭議，已讓台東付出大量賠償款，停五恐再蹈覆轍。

縣府：還沒走到仲裁地步 無賠錢問題

張國洲也指出，停車場工地的圍籬已長期導致附近店家，如麥當勞等商鋪生意受創，他要求交通處與建設處必須正視審計部的糾正報告，不能再以業務交接為藉口迴避責任，必須針對結構安全性、賠償機制及完工進度給出具體交代，避免這項原欲帶動觀光、改善停車問題的「重大標案」，最終淪為耗損公帑的錢坑。

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