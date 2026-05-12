湖口火車站到公所 議員爭取行人友善示範區

湖口火車站前的中山路、中正路，被新竹縣議員羅美文批評是行人的障礙賽道。（記者黃美珠攝）

勞動黨新竹縣議員羅美文抨擊湖口火車站前中正路、中山路段，人多、車多，根本是行人的障礙賽道，他要求縣府跨局處、半年內把火車站前到公所一公里多的中正路段，劃設為行人友善的安全示範廊道，用整平騎樓、打造實體人行道，遊說店家配合保護行人，他相信有助拉抬店家人氣。縣長楊文科說，因為湖口已經有計畫示範區，就落在王爺壟，他相信做起來事半功倍，有助實現羅美文的理念。

縣府︰逾千萬改善人行道

縣府工務處長戴志君說，新竹縣改善人行道獲國土署核定有一千多萬推動「新竹縣永續提升人行安全計畫案」。現正調查縣內十七處都市計畫區內人行道，將盤點既有寬度不足、或根本沒設人行道的路段，攜手各路權單位，分年、分期爭取中央四年四百億的補助辦理。

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至於行人友善示範區，縣府協助公所已選定在湖口王爺壟，範圍以達生路、中山路、中正五街、達生八街這四條道路街廓內的十一條大小道路為對象，全面檢討所成路網內既有人行道系統，再整合周邊相關計畫後，串連社區、周邊學校、公園等公共設施整體人行環境的發展。而這個「新竹縣湖口鄉都市計畫王爺壟地區永續提升人行安全計畫整體規劃」，本月份剛獲內政部核定三八〇萬規劃費要執行。

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