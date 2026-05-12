土方新制衝擊 桃園挖水溝工程沒人承接

中央推動「營建剩餘土石方全流向管理」新制今年初上路，議員質詢時，點出桃園許多工地土方清運卡關。（記者李容萍攝）

中央推動「營建剩餘土石方全流向管理」新制今年初上路，引發全國「土方之亂」，桃園市議員孫韻璇昨日在議會質詢時，點出桃園許多工地土方清運卡關，甚至連區公所發包的挖水溝等小型民生工程都受波及。市府都市發展局長江南志坦言，初期確實帶來衝擊，但目前運費已回穩，針對小型管線工程，中央已裁示可採「二段式辦理」解套，市府也已發包研究計畫，研議設立長期最終去化場所，今年底可望有初步成果。

處理價格上漲 波及小型工程

孫韻璇表示，新制上路後土方處理價格明顯上漲，公共工程與私人工程出現流向排擠效應，影響範圍已擴及水溝開挖、管線修繕等民生基礎工程，小營造廠商要單獨處理小量土方，成本占工程比例過高，因此不願承接，市府雖提出簡化申報、開放異地暫置、引導土方進入台北港與航空城吸收等措施，但都屬短期止血，她認為市府應盤點長期最終去化場域，建立土方供需媒合平台，讓出土與需土工程即時對接。

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都發局︰採「二段式辦理」解套

對此，江南志表示，全國符合GPS核可的車輛不足，全流向管制初期確實帶來不小衝擊，公共工程有土方交換機制媒合至航空城或台北港，問題不大，真正受創嚴重的是「小型工程」，因為單獨處理少量土方成本過高，導致營造廠承接意願低落，但現已回穩，針對棘手的小型管線工程土方量少、範圍不固定等特性，中央已裁示得採「二段式辦理」，也就是將零星出土集中至大工區，再統一運送至收容場所，以符合實務需求。

研議設立長期最終去化場所

此外，市府今年四月已發包專案研究計畫，評估填海造陸、低窪地回填、大型開發工程收土整地及土資場轉型加工等方向，預計今年底會有初步成果，以建立桃園專屬的土方處理機制。

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