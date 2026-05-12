延平路全線通車 串聯桃園、八德

「延平路延伸至和平路道路新闢工程（第三期）」昨舉行通車典禮，內政部長劉世芳（左三）、桃園市長張善政（左二）等人出席。（記者李容萍攝）

斥資8億 規劃雙向4車道 3期工程全線貫通 健全南北向路網

桃園市政府新建工程處辦理「延平路（國道二號南側）延伸至和平路道路新闢工程（第三期）」昨日舉行通車典禮，內政部長劉世芳、桃園市長張善政等人到場，宣告延平路全線正式開通，為八德地區再添重要交通建設里程碑，該工程完工後，將大幅提升桃園區與八德區間交通連結，健全區域南北向路網，並帶動沿線整體發展。

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劉世芳說，延平路三期工程總經費近八億元，內政部共補助三億六千萬元，接近一半，而內政部自二〇二一年以來，透過人行道、前瞻計畫及生活圈道路等項目，迄今已核定工程九十九件，補助桃市府將近卅一億元經費，顯示中央對桃園交通建設的高度支持，未來將持續與地方政府合作，推動道路建設與人本交通環境改善，提升民眾通行品質與生活便利性。

預留綠帶 做三鶯線延伸八德高架橋墩

張善政表示，延平路第三期歷經二年多施工，終於完工通車，市府感謝中央協助，延平路中央預留七公尺寬敞綠帶，未來將做為「三鶯線延伸八德」捷運高架橋墩使用，目前高架段正在設計中，地下段預計五月底公告招標，期待延伸線順利通車，延平路未來也將銜接六號生活圈道路，串聯至台六十六線及平鎮、龍潭地區，成為南桃園往返八德及桃園車站的重要交通動脈。

未來接6號生活圈道路 串聯平鎮、龍潭

新工處長呂紹霖表示，為完善桃園及八德地區日益成長的交通需求，市府推動延平路新闢計畫，工程共分為三期施作，本次通車的第三期工程，為延平路整體開闢計畫最後一段，自八德區和強路延伸至和平路銜接既有道路，至此全線貫通。

工程全長約六百公尺、道路寬度約卅公尺，規劃雙向共四車道，兩側設置人行步道及安全護欄，另設置十七處路邊汽車停放空間，合計四十七格停車位，以滿足地方停車需求，同時導入共同管道系統，整合電力、電信及自來水等管線，避免日後重複開挖，景觀設計則融入在地特色，採用大王仙丹（原八德市花）等植栽。

桃園市「延平路延伸至和平路道路新闢工程（第3期）」，於道路中央預留綠帶空間。（新工處提供）

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