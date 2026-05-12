為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    陳品安︰爭取中央1.3億 改善苗縣3國小人行道

    2026/05/12 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導

    學生上、下學通學安全日益受到重視，民進黨苗栗縣長參選人陳品安指出，經多次爭取後內政部已正式核定苗栗縣「永續提升人行安全計畫」多項補助，此次中央補助經費近一．三億元，加上苗栗縣政府自籌款，總計畫經費達一．五億元，將優先針對苗栗市福星國小、竹南鎮山佳國小及海口國小改善人行道。

    陳品安表示，過去接獲許多家長陳情，指學校附近的人行道不夠連貫，導致學童在上、下學尖峰時刻必須在車陣中穿梭，險象環生。為了改善斷點人行道並且落實人本交通精神，即便家長開車接送，學童仍需要安全的人行空間作為緩衝，才能平安進出校園。

    包括福星、山佳、海口國小

    陳品安指出，此次計畫將針對苗栗市福星國小周邊的中華路進行整體的人行空間改善工程；竹南鎮山佳國小則規劃了龍山路二、三段的人行環境串聯計畫；此外，海口國小將進行永續提升人行安全計畫工程。

    陳品安表示，若民眾認為有需求，她與黨籍議員、民代接獲陳情會盡力向中央爭取經費設置，希望保障學生和民眾交通安全。

    「孩子的通學安全不能碰運氣。」陳品安強調，只要民眾有反映，團隊便會透過會勘積極爭取資源。未來將持續推動更多學校周邊與街道的串連工程，逐步汰換破損路面，讓苗栗鄉親與學童都能安心出門、平安回家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播