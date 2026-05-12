林堉璘宏泰公益信託捐贈逾億元 北榮引進無創粉碎腫瘤超音波

台北榮總在林堉璘宏泰公益信託支持下，引進Histotripsy組織碎化超音波，為肝癌患者提供全新無創治療選擇。（記者侯家瑜攝）

台北榮總在林堉璘宏泰公益信託支持下，引進價值逾一億元的Histotripsy組織碎化超音波，成為亞洲少數擁有此技術的醫學中心。該技術不需開刀即可粉碎腫瘤，主打無傷口、無熱傷害，針對肝腫瘤成功率達九十五．五％，未來將提供肝癌患者全新的無創治療選擇。

此次設備由林堉璘宏泰公益信託全額捐贈，顧問林鴻南表示，林堉璘生前長期投入醫療公益，與北榮合作超過十年，未來也將持續推動臨床試驗、國際學術交流與人才培育，朝建立「亞太區組織碎化術無創治療觀摩示範中心」目標邁進。

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提供肝癌患者全新治療選擇

醫學研究部主任黃怡翔指出，組織碎化術屬於革命性的「非熱能」消融技術，利用高頻率聚焦超音波產生氣泡效應，在二十微秒內將腫瘤細胞物理性粉碎，不需開刀、無傷口，也不會造成熱傷害。相較傳統電燒、微波消融容易受「熱沉效應」影響，組織碎化術更適合處理靠近血管、膽管等高難度腫瘤，未來除肝癌外，也將拓展至其他實體癌症治療。

臨床試驗 成功率高達95.5％

根據最新臨床試驗數據，組織碎化術針對原發性及轉移性肝腫瘤，技術成功率高達九十五．五％，重大併發症發生率約六．八％，安全性與現行主流局部消融技術相當，但在鄰近大血管與膽管時，安全優勢更明顯，常見副作用以局部輕微疼痛及皮膚紅腫為主。

目前北榮將先展開臨床試驗，預計收案五十名肝癌患者，試驗期間全數免費。侯明志表示，若試驗順利，最快半年後提供病患使用。

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