普利司通新竹廠宣布轉型停產 500多名員工盼提高解僱條件

普利司通宣布在台啟動業務轉型，停止新竹廠生產作業，員工們一早不發一語，由12輛遊覽車載到他處進行協商。（記者廖雪茹攝）

台灣普利司通公司宣布在台啟動業務轉型，昨起停止新竹廠生產作業，五百多名員工一早沒有進廠區工作，由十二輛遊覽車載往他處進行協商；新竹縣政府勞工處表示，縣府已接獲普利司通提出大量解僱勞工的報備，目前依規與勞工進行自主協商中，縣府會持續關注勞工權益。

昨天一早，大批穿著普利司通制服的員工，在新竹廠區外等待，集體在已經拉下鐵門的工廠外留下最後合影，接著搭公司備妥的遊覽車離開。有員工提到，原以為能做到退休，沒想到突然被迫強制登出，未來一片渺茫，無奈的心情顯露無遺。據悉，員工們是上週五下班前才接到公司的解僱通知。

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勞動黨新竹縣議員羅美文說，普利司通關閉新竹廠影響五百多名勞工，強調「沒達到資遣員工條件，必須要有損害賠償」，建議員工在未獲得權益保障之前，切勿輕易簽署文件。

企業與員工進行自主協商

竹縣府勞工處長湯紹堂表示，普利司通公司上週依「勞工大量解僱保護法」向竹縣府報備，依規十日內與員工進行自主協商。公司表示依法向企業工會說明，提出的解僱條件優於法律規定；員工們則希望提高解僱條件，後續若不接受解僱條件，可由工會聲援、申請協商，由公部門介入。

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