淡江大橋今正式通車 護欄、螺帽包覆調整改善

公路局表示，淡江大橋機車道鄰近燈桿位置螺帽及基座防護，皆依規定辦理包覆處理。（公路局提供）

串聯新北市淡水、八里區，全長約九二〇公尺、主跨達四五〇公尺，世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋「淡江大橋」今天正式通車，但近日有社群影片質疑，淡江大橋機車道護欄不符合設計規範、螺帽沒包覆；對此，交通部公路局澄清，影片部分畫面為施工及通車前的整備階段，並非最終完成狀態，通車前已辦理相關安全防護，將持續觀察通車後的使用狀況，進行調整改善。

社群影片質疑品質

有社群影片表示，淡江大橋機車道旁的護欄是「殺人護欄」，平常的護欄是W浪板護欄，但淡江大橋卻是造型護欄，且護欄末端應做彎折處理，淡江大橋卻是直接變成刨刀不處理，不只如此，混凝土護欄銜接處沒有做漸變包覆，燈柱基座上的螺絲也沒有螺帽包覆。

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公路局表示，淡江大橋機車道護欄設置主要為導引車流、區隔空間及提升通行安全，與高速公路供汽車高速行駛所採用的車輛防撞護欄，在適用對象、設計功能及防護需求上並不相同，不宜作為比對標準。

部分畫面為施工整備

公路局也指出，一般機車道護欄的型式及高度，不同於高速公路車輛防撞護欄，訂有單一固定型式或一致標準，仍應依道路功能、車道配置、現場空間條件、行車安全需求及設計圖說綜合檢討設置，淡江大橋護欄是按照設計圖說及現場條件施作，並完成相關安全整備。

針對護欄端部未收邊部分，公路局表示，影片拍攝時護欄仍在施工中，後續針對護欄與混凝土護欄銜接位置，均已依現場條件完成漸變銜接及收邊處理，避免端部突兀或形成行車安全疑慮，提升用路人安全性與順暢性。

公路局也說，燈桿位置的螺帽與基座防護，也都依照規定包覆處理，以降低外露條件對用路人可能造成的風險。

公路局表示，與混擬土護欄銜接處已完成收邊處理。（公路局提供）

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