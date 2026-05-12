縮短許可證效期、擴大地方政府權限／藍白擬修空污法 經部：缺電風險大增

藍白提空污法修法，大幅限縮許可證展延與擴大地方政府權限，經濟部報告提出警告，將會讓全台用電與高科技產業面臨癱瘓風險。 （資料照，記者林菁樺攝）

藍白提案「空污法」修法，擬規定固定污染源操作許可證欲展延，但未在效期內及時完成審查就失效，還要縮短效期，並授權地方可片面禁止電廠使用燃料；立院昨舉行公聽會，經濟部警示將會讓全台缺電風險大增，產業團體認為將增營運風險，專家指出，改善空污，應從管制移動交通污染源著手。

產業團體：將增加營運風險

我國PM2.5已從二〇一三年的每立方公尺廿四微克，顯著降至去年的十二．八微克 ，國民黨立委羅廷瑋和民眾黨團仍提案修法加強固定污染源管制，草案也要求修改許可審查制度等，包含許可證展延審查若未在二個月內通過地方審查就失效，以及要求燃煤機組在二〇二八年、二〇三三年底前汰除退場；環境部報告指出，全國有逾八千家廠商擁有超過一萬三千張許可證，將加重業者和地方行政負擔，建議維持現行法令。

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經濟部也警告，全國逾五成持證廠商為半導體、石化、鋼鐵等關鍵產業，若因地方行政審查延宕導致許可證失效，將引發大規模停工與斷鏈，台北內科及中部科學園區將面臨直接缺電風險。

工總副秘書長陳鴻文表示，草案缺明確標準，將使公民營電廠及工廠陷營運風險；長榮大學教授賴信志指出，交通移動污染源影響已大於工廠、電廠固定污染源；中興大學教授莊秉潔強調，要減少肺腺癌等，管制移動污染源才是關鍵，並提醒興達電廠燃煤機組去年五月一度開機，是因應颱風等緊急狀況，成為醫療用電等必要備援。

專家：管制移動污染源才是關鍵

莊秉潔發言時引發環團人士葉光芃、林翠蘭不滿，拍桌並用台語辱罵，導致現場一度混亂；召委盧縣一隨後表示，因為提案立委出國未出席，將於月底再行討論後續事宜。

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