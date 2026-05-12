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    首頁 > 生活

    10偏鄉醫院發聲明 力挺2年緩衝期

    2026/05/12 05:30 記者林志怡、顏宏駿／綜合報導
    彰化員林常春醫院昨舉辦護理師慶祝活動，強調「護師荒」席捲全球，如何留才留任是醫院面臨的嚴峻問題，目前除因應三班護病比入法，需增加更多護理人力，也開始導入智慧醫療為護理人員減壓。（記者顏宏駿攝）

    彰化員林常春醫院昨舉辦護理師慶祝活動，強調「護師荒」席捲全球，如何留才留任是醫院面臨的嚴峻問題，目前除因應三班護病比入法，需增加更多護理人力，也開始導入智慧醫療為護理人員減壓。（記者顏宏駿攝）

    三班護病比上週五納入「醫療法」，並規劃於二〇二八年五月上路，但部分護師理不滿時程安排。十家偏鄉地區醫院昨共同發表聲明，對衛福部考量護理人力補充具階段性，並須兼顧醫療服務量能與病人就醫權益，規劃緩衝期表達高度肯定與支持。

    包含南門、東基、埔基等偏鄉地區醫院提到，目前急性一般病床護理人力缺口仍達三千至五千人，且全國七成醫院三班護病比達標，但地區醫院仍面臨高關床率的嚴峻威脅，人員招聘困難也很難透過短期加薪或獎勵改善，希望衛福部於緩衝期間建立「偏鄉護理人員留任獎勵專案」，並強化健保總額中的燈塔型社區醫院點值支付、與教育部協力推動偏鄉護理養成在地化，擴增偏鄉地區護理員額。

    因應三班護病比入法，地方醫院設法留才，彰化員林常春醫院院長汪國麟強調，醫療是醫院的骨幹，少了護理師，醫院則會停擺；副院長林郁表示，為了幫護理師減壓，目前已導入智慧醫療，包括AI排班、AI護理紀錄生成。

    員林宏仁醫院總院長王斯弘說，院內除導入智慧醫療，也因應三班護病比入法，會增聘更多護理師，致力打造更友善就業環境，維持醫院永續經營。

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