護師不滿三班護病比後年上路 醫界：無配套恐現關床潮／「補人要時間 關床只要一天」 病人將首當其衝

「三班護病比」入法，將於2028年5月1日正式實施。（資料照，記者邱芷柔攝）

三班護病比已正式納入「醫療法」，衛福部規劃二年緩衝期引發部分護理師不滿，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳昨赴監察院告發衛福部長石崇良「瀆職、圖利」。醫界人士強調，緩衝期絕非「等二年再說」，關鍵在於「補人要時間，關床只要一天」，若無配套倉促上路，可能讓醫療量能突然下降，二年時間要補齊制度缺口，「護理師留得住、病人住得到、醫療體系撐得住」，讓改革真正落地。

護師工會顧問告發石崇良

傳石崇良面對護理人員抗議，曾反嗆「歡迎你們去告我」。石崇良說明，先前確實有護理團體代表揚言要告他，他以「好，我接受」回應。

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護理團體原先期待三班護病比入法並於二〇二七年十二月底實施，但衛福部考量流感疫情、年假、年後轉職潮等因素，目前規劃於二〇二八年五月才正式上路，而護理團體內部對時程仍有不同意見，護理師公會全聯會表態願意相信政府，但陳玉鳳等工會代表仍希望新規能於二〇二七年十二月底施行。

石崇良：緩衝期持續推動措施

石崇良表示，二〇二八年五月上路是兼顧體系穩定發展與民眾就醫權利的考量，緩衝期間三班護病比推動措施不會停滯，也會落實查核機制。

醫界人士表示，若沒有緩衝期即快速上路並搭配罰則，醫院短期內補不到足夠護理師，首當其衝的就是病人，一般病房床位減少，急診壅塞會更加嚴重；癌症、骨科等病人，手術排程可能被延後，偏鄉、離島與地區醫院招募護理人力本就困難，一旦被迫縮床影響更大。

護理人力從招募、報到、臨床適應，到專科訓練、排班磨合都需要時間，一般急性病房與夜班人力尤其困難，即便整體護理人力增加，也未必都能補進一般病房三班輪值，可能分流到長照機構、診所等或其他單位。

因此這二年緩衝期並不是在等待，應該定義為「制度整備期」，要補人、留人、帶好新人，也要建立監督制度，補齊缺口。

台北榮總院長陳威明也指出，目前全台仍缺五千名護理師，三班護病比倉促上路加上重罰，未來若再遇疫情或重大事故，恐讓醫院擔憂受罰而不敢收治病人，影響民眾就醫權益。他也建議，未來或可將「罰鍰直接發給護理師」，讓辛苦撐住醫療現場的人受惠。

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