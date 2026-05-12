車禍數未增加 北市忠孝西路機車通行 議員籲增加時段

台北市北忠孝西路（重慶北路─中山路）禁行機車路段，於二〇二二年十二月開放夜間廿三時至隔日清晨六時機車通行，台北市議員李明賢昨在議會交通部門質詢指出，四年來機車車禍五件，跟未開放前一樣，但整體車禍數據從卅一件降為廿六件，要求進一步開放通行時段，提供便利性；交通局長謝銘鴻表示，等台北雙子星大樓開發完成後（預計二〇二七年底完工），再做整體評估。

交通局：擬等雙子星大樓完工再評估

交通管制工程處處長張建華表示，根據研究模擬，若其他時段開放，機車與公車交織有潛在風險，且會造成公車效能不佳；謝銘鴻也表示，目前夜間十一點後開放的時段，公車班次較少；且忠孝西路沒有公車專用道，一旦開放機車其他時段通行，恐讓公車族等公車的時間增加。

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李明賢再舉機車免強制待轉、機車開放內線車道數據，論述車禍都未增加；自二〇二〇年到二〇二六年共開放八十個路口實施三車道以上機車免強制待轉，車禍數從一一七二件減為一〇六七件，整體減少一〇五件約九％；而七十五處路段開放機車行駛內線車道，車禍從一萬四六〇六件減為一萬三八四三件，減少七六三件共五．二二％，數據證明都是更安全的。要求交通局一個月內提出開放與否的答案。

謝銘鴻強調，只要有符合條件，會跟機車團體溝通。張建華表示，要有相關配套支持，會與台灣機車路權促進會持續討論，符合條件的會陸續開放。

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