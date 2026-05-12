捷運地下化 保住欒樹大道景觀

忠誠路蓋捷運採地下化，絕大多數的欒樹會維持在原地，景觀不會遭破壞。 （資料照）

「社子─士林─北投─大同區域路網評估」第一期計畫，評估以地下中運量的方式經忠誠路到天母。士林、北投議員陳賢蔚表示，其實天母在地人對捷運開發有兩種不同的族群跟態度，一類希望有捷運進入天母，提升天母的交通便利程度；另一類擔心捷運會破壞天母的景觀及環境。最一開始的輕軌設計，會影響到忠誠路上整排的欒樹，現今規劃採地下化，若是可以確保工程安全，同時保護既有景觀，相信支持興建的聲音，會越來越多。

13年前規劃輕軌憂破壞景觀 居民反對

據觀察，天母社區的居民經濟條件較佳，多半都有私家車，還有公車、計程車與百貨公司接駁車可移動，部分住戶對於捷運需求不大，且經翻閱過往資料發現，十三年前就有民代希望有輕軌行經天母忠誠路，提高在地觀光與經濟效益，但是在地認為，當時國家財政困窘，不要浪費錢，較務實的作法是改善天母公車路網，住戶也擔心天母忠誠路欒樹大道景觀會被破壞，因此反對興建，這次可能是興建捷運最後的機會。

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陳賢蔚提到，目前規劃採用地下化方式興建，雖然也有民眾會擔心天母地質較鬆軟，重蹈早期大型建物施作發生嚴重鄰損的覆轍，不過如果能夠在施作開挖時，尤其是鄰近建物及地下水的部分，做好防範確保工程安全，又能保護既有景觀，相信支持興建的聲音也會越來越多。

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