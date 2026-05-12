天母忠誠路蓋捷運 評估地下中運量

擬設3車站 是否延伸榮總 捷運局：路廊太小工程困難

台北市長蔣萬安日前證實捷運「社子─士林─北投─大同區域路網評估」第一期計畫，評估以地下中運量的方式經忠誠路到天母，台北市議員張斯綱昨在市議會交通部門質詢追問進度；捷運局長鄭德發表示，預計七月底完成評估報告送交通部，初步擬在忠誠路設三站，至於能不能延伸到榮總，坦承因路廊太小，工程困難。

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絕大多數的欒樹會維持在原地

張斯綱昨天指出，忠誠路蓋捷運已經討論廿幾年，過去都是討論地面興建，引起不少質疑，擔心地方特色的欒樹會受影響，詢問捷運局這次地下化的評估，是否確定可行？過去的沼澤地形是否影響工程安全？鄭德發表示，以目前的工程技術，地下化一定可行，甚至比東環段基隆河路段好做；此外，絕大多數的欒樹會維持在原地，只有車站口的少量部分要移植植。

規劃忠義街、蘭雅公園、棒球場設站

張斯綱詢問在忠誠路將設幾個車站？鄭德發表示，評估設三個，都是在公有地上，目前規劃忠義街、蘭雅公園、棒球場三處。張斯綱追問在天母東路、忠誠路口處會不會設，因為當地社區密集、居民多，設站應該要符合當地的習慣跟居民分布的密度。鄭德發表示，若能找到公有地，會評估。

預計7月底完成評估送交通部

張斯綱追問整體路網評估進度，鄭德發表示，預計七月底完成評估送交通部，因為優先路網是核備制，會比可行性研究、綜合規劃速度快，約需六個月審議；接下來再進行可行性研究，接著做綜合規劃，這些大約都需要兩年時間，但因應北士科開發的進度，捷運局將能同步進行的都一起做，目前已在做可行性調查。

張斯綱進一步詢問，捷運路線進忠誠路後是否可以轉榮總，成為環狀路網？鄭德發表示，會有兩處瓶頸，一在天母西路圓環到天母橋，路幅只有十五米；一在榮總往石牌路二段，石牌站前也是十五米路，路廊太小，工程非常困難。初步了解，天母橋橋墩不深，地下穿越沒問題，就是路廊太小，要先跟台北護理健康大學、榮總談是否有腹地使用，先確認可行性。

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