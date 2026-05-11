北市就服處明起辦徵才 釋出1152個工作機會

台北市勞動局就業服務處五月十二日至十五日，將邀集二十家知名企業舉辦現場徵才活動。（北市就服處提供）

台北市就業服務處十二日至十五日將於各就業服務站舉辦一系列現場徵才，共邀集廿家企業參與，釋出一一五二個工作機會，涵蓋電信、餐飲、零售、長照、支援服務及娛樂等產業，提供各年齡層與職涯階段民眾多樣就業機會。就服處指出，本週活動亮點企業之一為中偉科技，釋出電信／弱電維護工程師職缺，薪資最高五萬元。公司提供完整福利制度，包括生日假、三節與年終獎金、專業證照獎勵以及國內外培訓機會，並且設有健康檢查與多元員工關懷措施，展現對技術人才的長期培育與重視。

就服處提到，餐飲產業方面，春申匯集開出高薪職缺吸引專業廚師，頭爐師傅起薪六萬元、頭砧師傅五萬八千元起，並提供團體保險、免費員工餐、年度健檢及多項獎金制度，兼顧員工生活與職涯發展。

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此外，孩享趣為即將開幕的「KidZania Taipei」招募約兩百廿名營運人員及後勤職位。就服處說明，公司主打彈性工時、職能考核獎勵金、完善升遷制度及健康檢查，並透過員工活動與獎勵機制打造友善職場環境，吸引對兒童產業有熱忱者加入。

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