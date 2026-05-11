北市婦幼專責醫院6月揭牌 打造全女醫團隊

北市聯醫說，婦幼專責醫院即將在六月正式揭牌，未來將有全女醫團隊、專屬女性的「好醫門診」。（北市聯醫提供）

昨日是母親節，台北市長蔣萬安也發文表示，台北市婦幼專責醫院即將在六月正式揭牌。他指出，這不只是一間醫院，而是真正從媽媽、女性與孩子的需求出發。除設有全國第一座冷鏈配送母乳庫、家庭化分娩室，以及台灣第一家全對象兒童長照機構；未來也將有全女醫團隊、專屬女性的「好醫門診」。北市聯醫進一步解釋，「好醫門診」包含婦產科、泌尿科、乳房外科等女醫師，針對青少年女生、婦女、高齡婦女等族群，提供檢查、諮詢等門診服務。

設全國首座冷鏈配送母乳庫

北市聯醫提到，家庭化分娩室是從待產、生產、產後觀察都在同一個房間當中，生產時多功能分娩床可即刻從病床變成產台，產婦不需移位，同時家人也可以全程陪同。產婦可依自身需求，選擇傳統生產、水中生產、陪產方式及照護模式，並由助產師陪伴低風險自然生產。

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北市聯醫指出，這次也會設立大台北第一間兒童住宿型長照機構「童羽之家」。除了受理社會局收容的兒童，更以復能兒童、賦能家庭為核心，提供一般失能重症兒家庭的照護服務以及重症發病後的急性後期照護。

北市聯醫補充，婦幼專責醫院是一家「社區型的婦幼醫院」；相較於台大兒醫等國內外醫學中心，婦幼院區把心力投注在醫療與健康促進工作，如強化孕前健檢照護、幼兒啼哭期與家庭支持到校園主動篩檢等。此外，目前母乳冷鏈運送為北北基桃範圍內的發送站（台大、新光、北慈、林長）。

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