才啟動大清消 捷運中山站商圈「鼠從天降」

民眾九日在台北捷運中山站商圈的誠品生活南西店逛街，驚見老鼠從天而降。 （擷取自diana_nyust/threads）

「安鼠之亂」近日頻傳，中山區八日才啟動全區大清消，九日又有民眾在台北捷運中山站商圈的誠品生活南西店驚見老鼠從天而降，摔地垂死掙扎，環保局長徐世勲分析可能是服用滅鼠藥後的典型反應；市府表示，本週就會完成全市大清消。議長戴錫欽昨受訪表示，市長蔣萬安已表態，不論老鼠多或少都責無旁貸，至少須維持沒有新增漢他病毒案例；不過，議員林亮君認為，蔣市府與藍營以政治手段處理民生議題，不僅無助解決高見鼠率，反倒與市民感受嚴重脫節。

市府︰本週將完成全市清消

北市府表示，繼中山區大清消後，接續週一排程大同、萬華、中正區；週二南港、文山、內湖區；週三松山、大安、信義區；週四士林、北投區，全數比照中山區的標準辦理。

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環局︰老鼠吃到藥後典型反應

針對近日民眾反映老鼠出現行為異常、甚至從高處墜落等現象，徐世勲解釋，從科學角度分析，多半是老鼠服用滅鼠藥後的典型反應，因為老鼠藥是抗凝血藥物，會讓老鼠內出血，導致老鼠想喝水，尋找水源，也會讓老鼠視力模糊，可能會在非夜間出現，因為無法判斷周遭環境，才會有民眾遇到「老鼠不怕人」的狀況。

戴錫欽昨被問到台北市鼠患有無重擊到蔣萬安選情，以及民調顯示蔣萬安支持度五十二．九％、民進黨立委沈伯洋廿九．七％，作家趙曉慧形容蔣是「利多出盡的權值股」、沈則是「具可塑性的成長股」；他回應，民調起伏與股市一樣，做好份內事最重要。

綠︰蔣政治手段處理民生議題

林亮君說，距離選舉還有一段時間，鼠患議題未必會對選舉有直接影響，但確實有很多民眾看到北市府的處理態度後，對蔣萬安的治理能力打上了問號，當民眾親身感受到老鼠、環境髒亂等問題，國民黨及蔣萬安市府卻把民生議題以政治手段處理，萬般保護蔣萬安，不僅無助改善環境衛生、解決高見鼠率，反而顯得整個市府與市民感受嚴重脫節。

環保局於社區暗巷進行清消。 （台北市環保局提供）

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