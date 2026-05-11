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    首頁 > 生活

    豬哥亮的「馬桶蓋頭」 靈感來自披頭四

    2026/05/11 05:30
    豬哥亮的「馬桶蓋頭」是髮型設計師「余師」的傑作。（記者蘇福男翻攝）

    豬哥亮的「馬桶蓋頭」是髮型設計師「余師」的傑作。（記者蘇福男翻攝）

    記者蘇福男／專題報導

    高雄「藍寶石大歌廳」昔日以藝人敢講、敢演，在台灣戒嚴年代很受市井小民的歡迎，但經常踩到紅線、地雷，連大牌藝人也不免因此遭「坐歌監」。

    一九七六年余天和張琪在藍寶石上演爆笑劇，結果被人檢舉「妨害風化、演唱淫詞穢曲」，余天因此被註銷歌唱演員證一年半，同台張琪、林美照、羅江、方正等藝人「念其初犯、一律警告」，藍寶石則被裁定停業三天。

    另藝人康弘有一次在台中酒店演出開黃腔，並做出「擠牛奶」等不雅動作，鳳飛飛遭到波及，被「演藝人員自律評議委員會」裁決歌監三個月，期間並停止一切演出，事後有人調查發現其實背後另有隱情。

    藝人敢講、敢演 被警告、停演

    另導演楊力州拍攝的《高雄有顆藍寶石》紀錄片，也揭開許多秀場背後的有趣故事，包括秀場天王豬哥亮那一頭「招牌馬桶蓋」，原來是當年髮型設計師「余師」的傑作，余師生前受訪透露，其設計靈感竟來自英國傳奇搖滾樂團「披頭四」（The Beatles）。

    如此強烈的視覺造型，讓全台民眾只要聽到「馬桶蓋頭」就會直覺聯想到天王豬哥亮，果然「馬桶蓋頭」既成為秀場裡最鮮明的視覺符號，也讓豬哥亮成為秀場文化最具代表的形象。

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