藍寶石、喜相逢… 高雄歌廳風光40載

高雄流行音樂中心音浪塔六樓設置「藍寶石大歌廳秀場傳奇故事展」，供民眾回味歌廳秀場時光。（記者蘇福男攝）

60年代崛起 台語秀場即興互動、葷素不拘 充滿草根、江湖氣息

記者蘇福男／專題報導

高雄近年來憑藉大型演唱會打響名號，帶動觀光與城市行銷，演唱會經濟引領風騷，其實早在半世紀前，高雄歌廳秀場即曾締造台灣娛樂產業的黃金年代，高雄流行音樂中心今年以「高雄有顆藍寶石」為主題，透過專書、紀錄片與「真愛秀．藍寶石大歌廳」五週年演唱會，重新喚起老高雄人的集體記憶。

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回溯台灣聽歌娛樂發展，一九四九年台北露天茶室興起，以演唱上海流行歌曲為主，高雄於鹽埕、大港埔一帶早年已有「大上海音樂茶室」、「四維廳」、「夜花園」等歌場，一九六〇年代進入鼎盛期，「藍寶石」、「金都樂府」、「今日歌劇院」相繼成立，一九七九年「喜相逢」開張，業者間挖角、拉角頻繁，帶動秀場競爭白熱化。

高流推紀錄片、復刻演唱會

當年「藍寶石」堪稱南台灣秀場代表，由屏東里港出身的蔡有望於一九六七年創辦，從經營飯店、酒家到酒吧，在歌手林世芳牽線下打造「藍寶石大歌廳」。

戲劇學者邱坤良指出，台灣電視公司一九六二年開播後推出歌唱節目《群星會》，藍寶石主打「群星會歌星下高雄作秀」一炮而紅，讓高雄人得以近距離欣賞電視明星，吸引各行各業民眾走進歌廳。

與台北相比，高雄秀場更具草根與江湖氣息，講台語節目內容葷素不拘，主持人與藝人間的即興互動、插科打諢成為最大賣點，形成獨特的「歌廳秀文化」。

80年代黑幫介入 藝人遭槍擊

但「歌廳本身就是江湖」，一九八〇年代黑幫勢力介入，藝人安全屢受威脅，包括林光寧遇刺，高凌風、豬哥亮、洪榮宏等藝人接連遭槍擊，震驚社會，藍寶石經營者蔡有望、蔡松雄與楊登魁均憑藉江湖手腕，使藍寶石在風雨中持續營運。

錄影帶興起後 歌廳秀褪色

隨著一九八〇年代錄影帶與有線電視興起，歌廳秀被製作成錄影帶流通市場，對實體秀場形成致命衝擊，一九八六年台北最大餐廳秀場「東王西餐廳」歇業，一九九一年藍寶石也因房東訴訟敗訴熄燈，長達四十年的歌廳時代從此走入歷史。

藍寶石大歌廳入場券。（記者蘇福男攝）

藍寶石大歌廳宣傳海報。（記者蘇福男攝）

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