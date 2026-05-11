台鐵高雄機廠變親子遊樂園 暑假開放

台鐵高雄機廠的貨車工場舊廠房改建為親子遊樂園，目前進度已達87％，預計6月底完工。（高市府提供）

貨車工場全棟留存活化 預計6月底完工 近30項設施免費玩

台鐵高雄機廠的貨車工場舊廠房，改建為半室內的「高雄親子遊樂園」工程，目前進度已達八十七％，預計六月底完工、暑假期間開放，設施全部免費，讓孩子在遊戲中認識鐵道文化。

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半室內遊戲場 鐵道元素融入設計

台鐵高雄機廠位於鳳山、苓雅與前鎮地區交界處，曾是台鐵南部維修重地。市府將一．五公頃的貨車工場全棟留存活化，保留歷史風貌，並將鐵道元素融入設計，打造一座全齡共享的半室內親子遊樂園，共有近卅項設施，包括網繩攀爬系統、抱石攀岩場、滑步車及直排輪練習場、Pump Track輪狀車道、室內足球場、跑酷練習區等。

有攀爬網繩、滑步車場、足球場

公園處表示，目前工程進度約八十七％，預計今年六月底完工，待相關驗收程序完成後再行開放。據了解，今年暑假可望開始試營運。

副市長林欽榮表示，未來園區將結合太陽光電與綠能理念，一半區域設置屋頂型光電板，另一半戶外空間則導入建材一體型太陽光電系統，提供遮蔭也兼具淨零教育意義；原有貨車工場則轉化為遊戲設施，例如將門型天車改造為網繩攀爬裝置、軌道紋理改造為人力台車，火車車廂則規劃為特色店舖與導覽空間，讓孩子們在遊戲中認識鐵道文化。

規劃汽機停車場 搭輕軌輕鬆到訪

為提升交通便利性，園區除規劃二二九格汽車位及七十五格機車位，並在輕軌C35凱旋武昌站附近增設出入口，銜接輕軌的人行動線，讓民眾搭乘大眾運輸即可輕鬆到訪。

臉書社團「高雄好過日」認為，台鐵高雄機廠保留部分舊車廂，與輕軌C14哈瑪星站的台灣鐵道園區鐵道資產相輝映，搭乘輕軌可以有更多體驗玩法。若未來能爭取國家投入資源，讓國家鐵道博物館在高雄設立展區，和台北機廠做出區隔，可吸引更多遊客來高雄深度體驗鐵道文化。

台鐵「親子遊樂園」完工模擬圖。（高市府提供）

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