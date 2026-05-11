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    首頁 > 生活

    台灣祭冠軍樂團 神戶音樂祭嗨唱

    2026/05/11 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    「台灣祭」冠軍隊伍「RIKI」赴日本神戶戶外音樂祭演出。（屏縣府提供）

    「台灣祭」冠軍隊伍「RIKI」赴日本神戶戶外音樂祭演出。（屏縣府提供）

    今年「台灣祭」冠軍樂團 「RIKI」代表台灣登上日本神戶最大型戶外音樂祭「COMING KOBE」，憑藉著正宗台式迪斯可的復古曲風，跨越語言隔閡，將台味Disco帶進日本，台下數千日本樂迷隨節奏擺動，展現台灣原創音樂強大的生命力。

    RIKI台味Disco 風靡全場

    「RIKI」昨天在舞台上以極具辨識度的唱腔、輕快的台式迪斯可節奏帶動現場氣氛，雖然歌詞以中文為主，但音樂無國界，尤其歌曲中強烈的City Pop律動感再搭配魅力十足的肢體表演與幽默談吐，讓現場日本樂迷大感驚豔，就有日本樂迷說，「他們的音樂擁有一種讓人放鬆、甚至想一起跳舞的魔力！」

    屏縣府指出，「COMING KOBE」是神戶最大型的戶外音樂祭，每年吸引數萬名樂迷湧入，透過音樂連結人心，今年台灣祭首度與日本「朝日電視台」攜手合作，透過強力推薦與報導，將屏東音樂文化推向國際視野。

    屏縣府指出，未來「台灣祭」將持續鼓勵更多創作者踏上音樂夢想，累積台灣的原創音樂能量，讓國外樂迷看見台灣音樂多元且成熟的樣貌，透過與「COMING KOBE」等國際大型音樂祭的合作，打造成為台灣樂團通往日本乃至全球市場的重要舞台。

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