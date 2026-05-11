相隔百年 嘉義、台北范謝神將交流

嘉義城隍廟駕前吉祥社與台北艋舺青山宮義安社，兩大軒社的百年范謝神將再相會。（記者林宜樟攝）

嘉義城隍廟駕前吉祥社與台北艋舺青山宮義安社均有台灣知名的大二爺（范謝將軍）護駕神將，「台灣日日新報」記載義安社范謝將軍曾於日治時期大正十三年（一九二四年）參加嘉義城隍廟迎神賽會，相隔百年雙方因報紙文獻，再次進行宗教交流，兩大軒社的百年范謝神將昨天相會，增添佳話。

嘉義城隍廟總幹事葛永樂說，吉祥社創立於日治時期，是嘉義城隍夜巡重要護衛，保護地方民眾平安，廟中保留三組神將，最古老的「老祖」有百年歷史，已鮮少出軍，吉祥社昨為百年情誼請出「老祖」迎接義安社到訪；嘉義城隍廟董事長楊嘉南說，百年歷史畫面重現，成就宗教文化交流盛事。

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義安社榮譽社長黃繹仁說，義安社一百多年前成立，大二爺神將耳側鬢角上揚，展現威嚴氣魄，「勾肩相伴」的腳步具特色；義安社近年來考證自身歷史，從「台灣日日新報」諸羅特訊報導得知當年受邀參加嘉義迎城隍活動，因而再次牽起中斷已久的情誼緣分。

義安社大二爺「勾肩相伴」的腳步具有特色。（記者林宜樟攝）

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