北港朝天宮迎媽祖 炮灰106噸創新低

北港鎮清潔隊在媽祖遶境後，清出炮灰堆約半層樓高。（記者李文德攝）

國定民俗「北港朝天宮迎媽祖」五月五、六日登場，北港鎮清潔隊隨後展開清掃工作，統計兩天在十八處炮點清除炮灰約一〇六公噸，較去年少三公噸，創歷年新低。鎮長蕭美文表示，民眾環保意識抬頭，將持續宣導鞭炮減量。

事前宣導減量施放

每年朝天宮媽祖南北巡遶境，吸引成千上萬民眾參與，部分信眾會購買鞭炮來燃放「贊炮」，因此會產生大量炮灰，此次北港鎮公所清潔隊六、七日針對北港鎮區進行炮灰清掃。

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清潔隊長黃正耀指出，因應北港媽遶境，鎮內共設十八個炮點，集中在朝天宮附近，並避掉交通重要路口及學校等地，此外活動行前，朝天宮、北港消防分隊、北港分局均召集炮站負責人開會宣傳，注意燃放規則，更盼減量施放。

前年曾達162公噸

黃正耀表示，兩日的街區清潔共清出一〇六公噸炮灰，翻開近年的數字，四年前一三〇公噸、三年前一三六公噸、前年一六二公噸，去年一〇九公噸，由於今年因炮點比去年少三處，因此炮灰累計再創下歷年新低點，目前炮灰堆暫置於清潔隊，待火藥活性已無後，將再運至焚化爐處理。

蕭美文指出，初步分析，因申請炮點需要嚴格執行施放後需灑水、落實鞭炮減量政策，加上民眾環保意識抬頭，才讓炮灰累計創低點，將持續向民眾宣導可改以其它方式取代燃放鞭炮。

鎮民表示，近年可明顯感受燃放鞭炮情況越來越少，雖然沒有過節氣氛，不過對於整體的環境與空氣品質改善不少，且以往運到清潔隊的炮灰堆上看兩層樓高，今年只有半層樓，肯定信眾越來越有環保概念。

北港鎮清潔隊在媽祖遶境後共清掃出一〇六噸炮灰，創下歷年新低。（記者李文德攝）

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