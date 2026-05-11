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    首頁 > 生活

    楊烈台南巡演 蕭美琴自費買票觀賞

    2026/05/11 05:30 記者王姝琇／台南報導
    楊烈《自由之地》世界巡迴演唱會在台南登場。（記者王姝琇攝）

    楊烈《自由之地》世界巡迴演唱會在台南登場。（記者王姝琇攝）

    適逢母親節，副總統蕭美琴昨天特地到台南出席《自由之地楊烈世界巡迴演唱會》。得知楊烈將在台南演出，蕭美琴主動表達想觀賞演唱會，堅持不收公關票，低調自費買票，連維安座位都堅持自己付。

    暌違十年再度開唱，楊烈展現深厚的表演底蘊，在三小時的演出中精準切換中、英、西、日、台語等「五聲道」，接連獻唱卅首經典金曲。楊烈台南演唱會以「台、日、美音樂藝術交流」為主軸，將音樂、影像、文學與歷史故事深度交織，不僅重現其成名曲《如果能夠》，更透過其獨特悠揚的嗓音，詮釋對父輩傳承的敬意及對土地與自由的深刻情懷，獲得全場熱烈掌聲。

    開場前，蕭美琴起身對著觀眾大比愛心，互動熱絡，親民作風獲掌聲不斷。她表示，多年前楊烈在全台巡迴演唱時有特別到花蓮，當時號召許多朋友來捧場支持音樂創作，也結下彼此的緣份；如此才華洋溢的資深藝人，非常值得大家來認識。

    蕭美琴也提到兩人交情深厚之外，楊烈也曾投入台灣民主運動，在她曾服務的北投參選過，因此楊烈來到她的故鄉台南市開演唱會，特地來聽他演唱；適逢母親節，現場許多人帶著媽媽、阿嬤來，都是楊烈的長年粉絲。

    市長黃偉哲也出席，他說，喜歡《如果能夠》、《另一種鄉愁》，及日文歌曲《細雪（ささめゆき）》，認為楊烈歌聲充滿情感厚度。

    楊烈《自由之地》世界巡迴演唱會在台南登場，副總統蕭美琴來觀賞。（記者王姝琇攝）

    楊烈《自由之地》世界巡迴演唱會在台南登場，副總統蕭美琴來觀賞。（記者王姝琇攝）

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