張良澤流亡日本 賺錢買屋給書住

記者劉婉君／專題報導

八十七歲張良澤在廿歲開始投入收藏台灣相關書籍與史料長達一甲子，足跡從台灣到日本，還曾為了賺買書錢，操勞過度導致血管爆裂命危、離婚，在日本購買的人生第一棟房子，也是為了給這些書和史料住。他說，一個文明的國家要有歷史文獻、文學，致力史料收集，就為了「證明台灣是真的有文化的國家。」

為證明台灣是有文化的國家

一九七二年張良澤在成功大學中文系任教時，持續收集台灣史料文物，當時的薪水不多，他一有空就到台北幫弟弟賣影印機，獎金全用來買舊書，有一次因太操勞，結果病倒，失去意識，幸好客戶及時將他送醫，救回一命。

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一九七八年白色恐怖期間，張良澤因提倡鄉土文學被國民黨政府列為黑名單，流亡日本在筑波大學任教，依然持續收集行動，教職薪水一半作為家用，另一半還是拿來買書，家人生活必須省著花，最後因此離婚。因收集的資料實在太多，還貸款在鄉下蓋了一棟二層樓的木屋給書住，藏書直至今年三月才返台。張良澤後來出任真理大學台灣文學系創系主任兼台灣文學資料館首任館長。

張良澤說，日本統治台灣五十年，曾有許多學者到台灣做研究，包括歷史、文化、文學、旅行遊記等，還有戰後初期國民黨政府來台時的資料文獻，「這些資料如果不趕快保存下來，就會隨歲月消逝。」

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