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    首頁 > 生活

    竹縣4鄉鎮市 今年增設68個YouBike站點

    2026/05/11 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    人口成長帶動YouBike需求，竹縣今年擬增設六十八個站點。（記者廖雪茹攝）

    人口成長帶動YouBike需求，竹縣今年擬增設六十八個站點。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣湖口鄉人口持續成長，民眾反映YouBike站點不夠普及，議員何建樺也關切建置規劃；縣府交通處表示，今年已規劃與竹北、竹東、湖口、寶山等四個鄉鎮市公所合作，站點積極會勘中，預計將增加建置六十八站、五百廿輛車。

    湖口人口成長快速 通勤、觀光需求大

    何建樺指出，湖口鄉由於王爺壟新市鎮和新竹產業園區等發展，年輕家庭持續遷入，人口成長快速，如今設籍人口已達八萬五千人，民眾反映希望擴大YouBike站點和數量，除了因應日常活動與通學、通勤需求，也方便觀光客前往湖口老街及後山休閒步道等景點。

    縣府交通處表示，YouBike在竹北市、竹東鎮、湖口鄉、新豐鄉、新埔鎮及芎林鄉已設置一百八十個站點、一九一六輛車。其中湖口鄉有十八處站點，主要分布於台鐵湖口站及北湖站、湖口高中、湖口鄉公所等，鄉公所今年預計投入一千萬元，於鄉內增設七站點、一百廿輛車。

    交通處長姜禮仙指出，由於人口成長的交通需求，今年規劃增設竹北市四十九站、寶山鄉九站、湖口鄉七站、竹東鎮三站，總計六十八站、五百廿輛車。經費皆由公所自籌，站點會勘中，將在建置完備後陸續啟用。

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