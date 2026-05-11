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    首頁 > 生活

    竹東擬爭取5.5億 分3期整治中興河

    2026/05/11 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    竹東中興河道沿線有多處洗衫坑。 （記者廖雪茹攝）

    竹東中興河道沿線有多處洗衫坑。 （記者廖雪茹攝）

    昔日可划船戲水的「母親之河」 如今河水污穢、發臭難親近

    貫穿新竹縣竹東鎮核心的中興河道，有竹東「母親之河」之稱，沿線多處洗衫坑，雖然縣府投入「竹東之心」工程改造河岸景觀，但河水污穢且散發臭氣，仍讓人難以親近；竹東鎮長郭遠彰三月曾向總統賴清德提出經費請求，郭遠彰表示，獲得總統支持，將針對水質痛點展開先期規劃，預計爭取總經費五．五億元，以生態工程分三期分段改善。

    賴總統允諾 支持改善經費

    郭遠彰指出，老竹東人一定知道，過去中興河道兩側柳樹隨風搖曳，還可划船戲水，見證了竹東的繁榮發展，為復育中興河道，郭遠彰趁三月賴總統到竹東參加山歌比賽開幕式，當面提出請求，爭取內政部、環境部、客委會補助經費。

    郭遠彰表示，此請求獲得總統支持，公所將投入二百五十萬元預算，委託專業團隊著手先期規劃。中興河道長約一．四公里，針對中山橋至東林橋水質調查結果，氨氮均達河川污染指數嚴重污染等級，中游的生化需氧量逼近或超過嚴重污染門檻，水質改善刻不容緩。

    規劃生態工程 淨化水質

    如何讓「三面光」（河床和兩側都以水泥包覆）的中興河道重現風華？郭遠彰說，公所預計分三期改造中興河道，首期經費約二．四五億元，將以東林路到中山路為示範，三期總經費概估五．五億元。

    改造工程團隊初步研擬短期將進行河道清理、排放口普查、外來入侵植物移除等；中期導入污水截流、礫間接觸氧化設施；長期配合污水下水道第三期工程。

    竹東公所期望透過短中長期的生態工程與減法設計，讓水質自主淨化，讓竹東人的母親河回歸到最初質樸單純的樣貌。

    竹東中興河道有美麗的河岸景觀，但河水污穢、發臭，讓人難以親近。 （記者廖雪茹攝）

    竹東中興河道有美麗的河岸景觀，但河水污穢、發臭，讓人難以親近。 （記者廖雪茹攝）

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