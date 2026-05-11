桃市石門山勞工育樂中心ROT 市府也不捧場

引入民間投資的「石門山勞工育樂中心—川賦會館」，去年開幕營運，卻被批活動少。（記者周敏鴻攝）

在地議員批活動很少 勞動局：會積極宣傳營運與可利用現況

記者周敏鴻／專題報導

桃園市龍潭區石門山勞工育樂中心由川賦集團承接整修後，已於去年八月十五日由市長張善政與業者共同宣布開幕，近期卻因市府在中心舉辦活動不多，被外界批評「市府勞動局以ROT模式（重建、營運、移轉）引入民間投資，卻連市府自己都不捧場」，對此，副市長蘇俊賓表示，將加強善用。

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提供會議、運動與休閒 勞工優惠

張善政於石門山勞工育樂中心開幕致詞時指出，中心改以「石門山勞工育樂中心—川賦會館」為名對外經營，結合石門山的自然景觀與升級後的設施，提供會議、運動、渡假與休閒等多元服務，並針對勞工推出優惠折扣，兼顧休閒體驗與勞工福利，目標是讓中心成為龍潭在地觀光的重要據點。

言猶在耳，民進黨市議員張肇良發現，過去半年來，市府各局處鮮少在石門山勞工育樂中心舉辦活動，他是龍潭在地議員，最清楚中心活動辦得很少，讓他感到非常遺憾，該中心是勞動局以ROT模式引入民間投資，業者支持政府活化公有資產，花了大錢投資建設，市府應鼓勵各局處、工會等團體儘可能多選擇在中心舉辦活動。

市府勞動局說明，「石門山勞工育樂中心—川賦會館」去年八月十五日開幕營運後，除勞動局在會館辦理業務交流活動，本市與其他縣市工會也在此辦理多場次活動，該局透過官網發布石門山勞工育樂中心，已由「石門山勞工育樂中心—川賦會館」營運的訊息，也發函通知各局處、各縣市政府、本市各工會等，宣傳該會館有六十八間客房、大小會議室數間、餐廳等設備，可提供旅遊觀光住宿、團體住宿、教育訓練研習、餐飲等服務，持續積極宣傳該會館的營運與可利用的現況。

起造至引入民間投資 歷經30年

石門山勞工育樂中心由改制前的縣府起造於一九八六年，一九九〇年啟用後，專供勞教與活動使用，並由縣府直接營運，二〇〇三到二〇〇八年間委由救國團經營，二〇〇八到二〇二〇年間再由汗雲公寓大樓管理維護公司接手營運，後因建物設施老舊，加上武漢肺炎疫情衝擊、支援防疫旅館等因素，二〇二三年七月間停業，市府在二〇二三年以ROT模式招商，同年九月封閉整修，去年八月以「石門山勞工育樂中心—川賦會館」為名營運。

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