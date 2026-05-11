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    首頁 > 生活

    頭份建國國中 苗縣技藝賽六冠王

    2026/05/11 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗建國國中獲得全縣技藝賽六冠王。（校方提供）

    苗栗建國國中獲得全縣技藝賽六冠王。（校方提供）

    苗栗縣一一四學年度國中技藝教育競賽成績揭曉，頭份市建國國中勇奪動力機械、餐旅、家政、農業及機械等六大職群全縣第一名，整體獲獎人數與獲獎率稱冠全縣，校方希望學生不只依靠成績升學，也能從興趣培養一技之長。

    吳宗暉起步晚 師長陪練突圍奪金

    頭份市建國國中升學成績佳，但校方也適性培養學生興趣，引導有「一技之長」的學生培養專業，今年共卅名學生獲獎，六名金牌分別為汽車修護組黃翊洋、電動機車修護組葉品均、餐服組李柏岑、標準冷燙組江禹嫻、園藝技術組陳佩慈以及自動化整合組吳宗暉。

    其中，吳宗暉於下學期才跨足機械職群，起步較晚的他，面對複雜的氣壓控制技術，一度受挫，校方說，集訓初期吳宗暉曾因元件排解不順、進度落後而陷入低潮，但在國立苗栗農工與校內師長不離不棄的陪練下，他發揮「愛拚才會贏」的韌性，利用課餘時間瘋狂練習，最終成功從逆勢中突圍，抱回金牌。

    校長方麗萍強調，技藝競賽的意義在於陪伴孩子探索潛能，讓每位學生都能在升學關鍵期找到適性發展的舞台，未來建國國中將持續深耕技職教育，培育更多優秀人才。

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